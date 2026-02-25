Στην αναμονή φαίνεται ότι θα παραμείνει η αγορά και με την ανεκπλήρωτη – προς το παρόν – προσδοκία, ότι και η τελευταία ρύθμιση που έχει απομείνει εν ισχύ από το «πακέτο» των έκτακτων μέτρων που είχαν ληφθεί στο διάστημα 2021 – 2022 (για την ακρίβεια), θα καταργηθεί.

Πρόκειται για την ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, αν μία εταιρεία ανατιμήσει ένα προϊόν της ή κάποια από τα προιόντα της δεν μπορεί για διάστημα τριών μηνών να επικοινωνήσει ενδεχόμενες προσφορές που εν τω μεταξύ έχει αποφασίσει να κάνει.

Η εν λόγω ρύθμιση λήγει στις 30 Ιουνίου 2026. Ομως λόγω του γεγονότος ότι εν τω μεταξύ η φετινή χρονιά είναι προεκλογική αλλά και εξαιτίας των ευρημάτων των δημοσκοπήσεων μία παράταση άλλων έξι ή τεσσάρων μηνών, είναι αυτή την περίοδο το πιθανότερο.

Η ιδιωτική ετικέτα

Όπως είναι φυσικό από την προαναφερόμενη ρύθμιση εξαιρούνται τα προιόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία επίσης ανατιμήθηκαν είτε με πρωτοβουλία των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, είτε με πρωτοβουλία των παραγωγών – διότι αυξήθηκαν τα κοστολογικά τους μεγέθη – και τούτο διότι κατά τεκμήριο αυτή η κατηγορία των προιόντων δεν έχει προσφορές στην πλειονότητα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Πάντως το γενικότερο θέμα των ανατιμήσεων έχει και βάθος, αλλά και στόχο. Όπως εξηγούσαν πηγές της αγοράς μιλώντας προς τον ΟΤ αρκετές εταιρείες προχώρησαν σε ανατιμήσεις ακόμη από την περίοδο των Χριστουγέννων κι άλλες στις πρώτες μέρες του χρόνου. Ο λόγος ήταν απλός, ήθελαν να ξεπεράσουν την σκόπελο των τριών μηνών της προαναφερόμενης ρύθμισης προκειμένου να αξιοποιήσουν την πασχαλινή αγορά.

Η πασχαλινή αγορά

Για την αγορά η πασχαλινή αγορά, από άποψη πωλήσεων είναι εξίσου ισχυρή με την χριστουγεννιάτικη αγορά – όσον αφορά βεβαίως τα προιόντα ευρείας κατανάλωσης (τρόφιμα κλπ). Και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει και οξύς πόλεμος προσφορών. Από το θέμα των ανατιμήσεων εξαιρούνται το βόειο κρέας, ο καφές και το κακάο.

Ειδικά η κατάσταση στην αγορά του βόειου κρέατος είναι τραγική, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, δεδομένου ότι σε ένα χρόνο η τιμή του αυξήθηκε κατά περίπου 30%! Αλλά οι διεθνείς αγορές των δύο άλλων προϊόντων, του κακάου και του καφέ, εμφανίζουν ενδείξεις πως εντός του 2026 θα υπάρξει εντέλει – ίσως μετά τον Σεπτέμβριο – αποκλιμάκωση των τιμών.

Πηγή: OT.GR