Τη ζωή του έχασε το πρωί της Δευτέρας ένας 47χρονος ναυτικός, ο οποίος βρισκόταν στη Σκύρο όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η Λιμενική Αρχή Σκύρου ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες για το περιστατικό που αφορούσε ημεδαπό μέλος πληρώματος επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, το οποίο αρχικά μετέβη στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή και αποφασίστηκε η μεταφορά του με το πλοίο «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» στο λιμάνι της Κύμης. Από εκεί διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κύμης και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το Λιμεναρχείο Σκύρου διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.