Δύο εξελίξεις που σχετίζονται με τη βιομηχανία ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δυνατότητα χρηματοδότησης ύψους 400 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της βαριάς βιομηχανίας, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στήριξης επενδύσεων σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η μεταλλευτική βιομηχανία, όπου έως σήμερα δεν υπήρχε αντίστοιχο πλαίσιο ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις από μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι, μέσω στρατηγικής επένδυσης που υποστηρίζεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, επιτεύχθηκε αυτάρκεια στην παραγωγή χαρτιού, με την εγχώρια παραγωγή να καλύπτει πλέον το σύνολο των αναγκών της χώρας. Όπως τόνισε, η εξέλιξη αυτή περιορίζει την ανάγκη εισαγωγών και συνιστά σημαντική οικονομική επιτυχία.

Τι είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος για την ενίσχυση της βιομηχανίας

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και καλύτερες αμοιβές, ιδιαίτερα για τους νέους εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του σημειώνει τα εξής: «Δύο πολύ καλά νέα σήμερα για την βιομηχανία μας, και μας ενδιαφέρουν όλους, γιατί η βιομηχανία δημιουργεί χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας με πολύ καλύτερους μισθούς, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους.

Η πρώτη είδηση: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνει πλέον την δυνατότητα να ενισχύουμε οικονομικά σημαντικές επενδύσεις σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η μεταλλευτική βιομηχανία, όπου μέχρι τώρα αυτό δεν γινόταν.

Άρα, μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες μπορούν να στηριχτούν για περαιτέρω επενδύσεις για νέες θέσεις εργασίας.

Η δεύτερη πολύ καλή είδηση: με επένδυση που ενισχύει το υπουργείο Ανάπτυξης, πετυχαίνουμε η παραγωγή χαρτιού να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της χώρας.

Πολύ απλά, η Ελλάδα δεν θα χρειάζεται να εισάγει χαρτί και αυτό είναι μία σημαντική οικονομική επιτυχία».

Ακολούθως, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Η έγκριση κρατικών ενισχύσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη σύνδεση της ενεργειακής μετάβασης με τη βιομηχανική πολιτική της χώρας. Η βιώσιμη μετάβαση δεν αφορά μόνο στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, αλλά και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε επίπεδο τεχνολογιών που την υποστηρίζουν – από τις μπαταρίες και τις αντλίες θερμότητας έως το υδρογόνο και τις τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα. Με το νέο πλαίσιο, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, μειώνεται η εξάρτηση από εισαγόμενες κρίσιμες πρώτες ύλες, δημιουργούνται νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας και σταθερές προϋποθέσεις για επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Βιομηχανική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος προχωρούν μαζί, με σχέδιο και αποτελεσματικότητα».

Μέχρι πότε θα χορηγηθούν οι ενισχύσεις

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση θα έχει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και φορολογικών κινήτρων. Ειδικότερα, μπορούν να ενισχυθούν επενδύσεις για την παραγωγή εξαρτημάτων ή τελικών προϊόντων όπως:

μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα,

ηλιακά πάνελ,

ανεμογεννήτριες,

αντλίες θερμότητας,

συστήματα παραγωγής πράσινου υδρογόνου,

τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Η στήριξη αυτή καλύπτει την παραγωγή ή και ανάκτηση – μέσω κυκλικής οικονομίας – κρίσιμων πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή των παραπάνω τεχνολογιών, μειώνοντας την εξάρτηση της Ελλάδας και της Ευρώπης από εισαγωγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το καθεστώς θα αφορά επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και οι ενισχύσεις είναι δυνατόν να χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

