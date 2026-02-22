Ένα από τα σημαντικότερα εξαγώγιμα φρούτα της Ελλάδας είναι το ακτινίδιο, με την παραγωγή να έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, αλλά και νέες χώρες να προστίθενται στον χάρτη των εξαγωγικών προορισμών, με τελευταία προσθήκη αυτή του Βιετνάμ.

Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή ανοδική πορεία τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο διεθνούς παρουσίας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του προϊόντος για τον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εγχώρια παραγωγή ακτινιδίου αυξήθηκε από 171.719 τόνους το 2014 σε 341.998 τόνους το 2024, καταγράφοντας αύξηση 100% μέσα σε δέκα χρόνια. Η άνοδος αυτή συνδέεται με επενδύσεις σε νέες φυτεύσεις, βελτίωση των καλλιεργητικών πρακτικών και ενίσχυση της οργάνωσης της παραγωγής σε περιοχές με παράδοση στο προϊόν.

Η Βόρεια Ελλάδα παραμένει η βασική περιοχή καλλιέργειας ακτινιδίου. Στην περίοδο 2014-2024, η Κεντρική Μακεδονία παρήγαγε συνολικά 1.402.269 τόνους, ενώ ακολουθούν η Ήπειρος με 720.800 τόνους και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 697.501 τόνους. Οι τρεις αυτές Περιφέρειες αποτελούν τον βασικό πυρήνα της παραγωγής και της εξαγωγικής δραστηριότητας, έχοντας επενδύσει σε σύγχρονες υποδομές, τυποποίηση και ποιότητα.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης «τα στοιχεία δείχνουν ότι το ακτινίδιο έχει γίνει ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά της ελληνικής παραγωγής νωπών φρούτων, με σχεδόν διπλασιασμό της παραγωγής από το 2014 έως το 2024 και με σταθερή βάση σε Περιφέρειες που έχουν επενδύσει στην ποιότητα και στην οργάνωση της καλλιέργειας» προσθέτοντας ότι «η Κεντρική Μακεδονία, η Ήπειρος και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αποτυπώνουν, με τους όγκους της δεκαετίας, πόσο συστηματικά χτίστηκε αυτή η εξαγωγική δυναμική».

Οι εξαγωγές, οι βασικοί προορισμοί

Στο εξαγωγικό πεδίο, τα διαθέσιμα στοιχεία της τρέχουσας εμπορικής περιόδου δείχνουν ότι έως τις 13 Φεβρουαρίου είχαν εξαχθεί περίπου 154.069 τόνοι ελληνικού ακτινιδίου.

Μεταξύ των βασικών προορισμών συγκαταλέγονται η Ισπανία με 21.421 τόνους, οι ΗΠΑ με 18.259 τόνους, η Ιταλία με 15.031 τόνους, η Βραζιλία με 13.936 τόνους και η Πολωνία με 8.592 τόνους. Η παρουσία του ελληνικού προϊόντος σε διαφορετικές αγορές επιβεβαιώνει τη σταθερή ζήτηση που υπάρχει διεθνώς.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, στοιχεία διεθνούς εμπορίου που αποτυπώνονται στην επίσημη παγκόσμια βάσης δεδομένων εμπορίου του ΟΗΕ (UN Comtrade), καταγράφουν την Ελλάδα το 2024 ως τρίτη χώρα σε αξία εξαγωγών ακτινιδίου. Η κατάταξη αυτή υπογραμμίζει τη θέση που έχει αποκτήσει το προϊόν στις διεθνείς αγορές, σε συνδυασμό με τη φήμη που έχει χτίσει ως ποιοτικό εξαγώγιμο φρούτο.

‘Ανοιγμα της αγοράς του Βιετνάμ

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η πολυετής τεχνική διαδικασία για το άνοιγμα της αγοράς του Βιετνάμ στο ελληνικό ακτινίδιο. Η οριστική έγγραφη αποδοχή ελήφθη στις 13 Φεβρουαρίου 2026, έπειτα από διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το 2016. Το άνοιγμα αφορά όλες τις ποικιλίες, πρασινόσαρκες και κιτρινόσαρκες, με προϋποθέσεις όπως πιστοποιητικό φυτοϋγείας και εφαρμογή ψυχρής μεταχείρισης, ενώ οι εξαγωγές επιτρέπονται από την 1η Μαρτίου 2026.

Το Βιετνάμ, με πληθυσμό περίπου 102 εκατομμυρίων κατοίκων, αποτελεί σημαντική αγορά για τα ελληνικά φρούτα. Σύμφωνα με στοιχεία στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας και Περιβάλλοντος της ασιατικής χώρας, οι εισαγωγές φρούτων και λαχανικών το πρώτο εννεάμηνο του 2025 ξεπέρασαν τα 1,9 δισ. δολάρια, ένδειξη της ζήτησης που υπάρχει για ποιοτικά προϊόντα.

«Η συμφωνία με το Βιετνάμ είναι αποτέλεσμα συστηματικής συνεργασίας, ανοίγει νέες δυνατότητες για το προϊόν και ενισχύει τη θέση της Ελλάδας σε μια δυναμική ασιατική αγορά. Με σαφείς φυτοϋγειονομικούς όρους και με έναρξη εξαγωγών από 1 Μαρτίου 2026, δημιουργείται ένας νέος διάδρομος για ένα προϊόν που ήδη κρατά την κορυφή στα ελληνικά φρούτα», κατέληξε ο κ. Πρωτοψάλτης.