Νιώθεις κάπως περίεργο όταν είσαι Ελληνας και βρίσκεται μέσα σε μια από τις πιο επιβλητικές κινηματογραφικές αίθουσες του κόσμου, την Μπερλινάλε Παλάστ, κατά την διάρκεια διεξαγωγής ενός από τα σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου του κόσμου και ακούς ξαφνικά στη διαπασών μπουζούκι σε μελωδία του Μίμη Πλέσσα και μάλιστα ενώ παρακολουθείς μια ταινία με Αμερικανούς ηθοποιούς γυρισμένη στην Ισπανία από… Βραζιλιάνο σκηνοθέτη!

Την ίδια ώρα όμως, γνωρίζοντας ότι σεναριογράφος αυτής της ταινίας που λέγεται «Rosebush pruning» και προβάλλεται εντός διαγωνισμού στη Μπερλινάλε είναι ο Ευθύμης Φιλίππου, συνεργάτης του Γιώργου Λάνθιμου σε διάφορες ταινίες, από τον «Κυνόδοντα» ως τον «Φόνο του Ιερού ελαφιού» (που οδήγησε και τους δύο στις υποψηφιότητες των Οσκαρ για το σενάριό της), αντιλαμβάνεσαι και τον λόγο που το κομμάτι «Επεφτε βαθιά σιωπή» που τραγουδάει μοναδικά ο Γιάννης Πουλόπουλος σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου βρίσκεται στην ταινία.

Μάλιστα, αυτή δεν είναι η μόνη αναφορά στην Ελλάδα που γίνεται στην ταινία του Βραζιλιάνου Καρίμ Αϊνούζ. Ακούμε επίσης για την ομορφιά της χώρας μας όπως και για τα ελληνικά πέη που «είναι πολύ μεγάλα» – μάλιστα βλέπουμε και ένα τέτοιο πέος αλλά σε φωτογραφία του κατόχου του…

Το στοιχείο του χιούμορ, μαύρου και μη, είναι πολύ έντονο στο «Rosebush pruning», που αναφέρεται σε μια πάμπλουτη οικογένεια αργόσχολων Aμερικανών στην Ισπανία, τα μέλη της οποίας δεν κάνουν απολύτως τίποτα στην ζωή τους πέρα από το να σπαταλούν τα χρήματά τους και τελικά να αλληλοτρώγονται μεταξύ τους.

Πατροκτονία, μητροκτονία, αδελφοκτονία, με άλλα λόγια αρχαία τραγωδία αλλά σε φόντο ισπανικό και με αρκετές δόσεις μυστηρίου, δημιουργούν την ατμόσφαιρα αυτής της κινηματογραφικής εκκεντρικότητας αμυδρά εμπνευσμένης από την κλασική ταινία του Μάρκο Μπελόκιο «Γροθιές στη τσέπη».

Η ματιά του Αϊνούζ είναι άκρως κινηματογραφική και το αποτέλεσμα είναι ένα παράξενο κοκτέιλ που συνδυάζει την διασκέδαση με την βαθιά μελαγχολία. Οσο για τα μέλη αυτής της οικογένειας, τα παιδιά είναι οι Κάλουμ Τέρνερ, Ράιλι Κέο, Λούκας Γκέιτζ και Τζέιμι Μπελ, με τους Τρέισι Λετς και Πάμελα Αντερσον στους ρόλους των γονέων. Ενα ακόμη πρόσωπο, η Ελ Φάνινγκ που έχει ερωτική σχέση με τον ήρωα του Τζέιμι Μπελ, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία.

Παράξενες εικόνες ενταγμένες σε ταινίες που κινούν την περιέργεια χωρίς όμως να ενθουσιάζουν, φτιάχνουν την ευρύτερη εικόνα μιας κινηματογραφικής διοργάνωσης που στις πρώτες τουλάχιστον ημέρες διεξαγωγής της δεν δείχνει να ανήκει σε αυτά που θα αποκαλουσες αξέχαστα. Ωστόσο, παρουσιάζει ενδιαφέρον και βέβαια, η νέα εβδομάδα που αρχίζει από σήμερα (το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου) ενδέχεται να επιφυλάσσει εκπλήξεις.

Σήμερα Δευτέρα προβάλλεται εντός συναγωνισμού η τελευταία ταινία του Ούγγρου Κορνέλ Μουντρούτζο «Στη θάλασσα» (At the sea) στην οποία πρωταγωνιστεί η Εϊμι Ανταμς, ενώ αργότερα έρχεται η σειρά της Ζιλιέτ Μπινός που στην «Βασίλισσα της θάλασσας» του Λανς Χάμερ υποδύεται μια γυναίκα πάσχουσα από άνοια η οποία δέχεται την υποστήριξη του δεύτερου συζύγου της (Τομ Κόρτνεϊ) και της κόρης της.

Σε κάθε περίπτωση η οικογένεια δείχνει να είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ. Αρκετές ταινίες από εκείνες που ως σήμερα προβλήθηκαν στο διαγωνιστικό τμήμα της 76ης Μπερλινάλε και όχι μόνο, πραγματεύονται ζητήματα που προκύπτουν μέσα από οικογενειακές ιστορίες κάπως «λοξές», καθώς το θέμα της οικογένειας είναι ανεξάντλητο, και ποικιλόμορφο.