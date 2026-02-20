Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης βρίσκονται ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το Politico, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με σκληρά αντίποινα σε περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν σε πολιτικές προστατευτισμού στην αμυντική τους βιομηχανία.

Το Πεντάγωνο, με επίσημο έγγραφό του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκαθάρισε ότι αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε προσπάθεια περιορισμού της πρόσβασης των αμερικανικών εταιρειών όπλων στην ευρωπαϊκή αγορά. Όλα αυτά την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται σε φάση ταχέος επανεξοπλισμού.

Το τελεσίγραφο του Πενταγώνου

Η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτήρισε τις «αποκλειστικές πολιτικές» της ΕΕ ως μια «λανθασμένη πορεία δράσης».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται σθεναρά σε οποιαδήποτε αλλαγή της οδηγίας που θα περιορίσει την ικανότητα της αμερικανικής βιομηχανίας να συμμετέχει στις προμήθειες εθνικής άμυνας των κρατών μελών της ΕΕ», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, είναι απαράδεκτο να αποκλείονται αμερικανικές εταιρείες από την Ευρώπη. Ειδικά, από τη στιγμή που οι μεγαλύτεροι ευρωπαϊκοί αμυντικοί κολοσσοί εξακολουθούν να επωφελούνται από την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ.

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των αντιποίνων;

Σε περίπτωση που η ΕΕ υιοθετήσει τη ρήτρα «Αγοράστε Ευρωπαϊκά» (Buy European), οι ΗΠΑ προειδοποιούν με κυρώσεις σε τρία μέτωπα. Το πρώτο είναι η επανεξέταση όλων των υφιστάμενων παρεκκλίσεων από τους νόμους «Buy American» για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Ένα δεύτερο μέτρο θα είναι ο περιορισμός της πρόσβασης εταιρειών όπως η ιταλική Leonardo και η σουηδική Saab σε συμβάσεις του Πενταγώνου. Τέλος, οποιαδήποτε μελλοντική εξαίρεση θα εξετάζεται μόνο υπό το πρίσμα της διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ.

Το παράδοξο της αμυντικής στρατηγικής των ΗΠΑ

Η στάση της κυβέρνησης Τραμπ αναδεικνύει μια εσωτερική αντίφαση. Ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν το μεγαλύτερο βάρος της δικής τους άμυνας, απαιτεί ταυτόχρονα αυτό να γίνει μέσω αμερικανικών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Σήμερα, σχεδόν τα δύο τρίτα (66%) των εισαγόμενων όπλων της ΕΕ προέρχονται από τις ΗΠΑ, με την Ευρώπη να εξαρτάται από συστήματα όπως τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, συστήματα πυροβολικού HIMARS και τους Patriot.

Η ευρωπαϊκή απάντηση και το πρόγραμμα SAFE

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την πίεση της γεωπολιτικής αστάθειας και της απειλής από τη Ρωσία, επιδιώκει την ενίσχυση της αυτονομίας της. Ήδη, προγράμματα όπως το SAFE (150 δισ. ευρώ) και τα δάνεια προς την Ουκρανία θέτουν ως όρο το 65% της αξίας του εξοπλισμού να παράγεται εντός Ευρώπης.

Η επικαιροποίηση της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις, που αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του έτους, θα αποτελέσει το κρίσιμο τεστ για τις σχέσεις των δύο πλευρών. Η Ουάσιγκτον ισχυρίζεται ότι μια τέτοια κίνηση θα παραβίαζε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ που υπογράφηκε το περασμένο καλοκαίρι, στην οποία οι Βρυξέλλες δεσμεύτηκαν για αύξηση των αγορών αμερικανικού στρατιωτικού υλικού.

Διακυβεύεται η ενότητα του ΝΑΤΟ

Η ένταση αυτή απειλεί να αποδυναμώσει τη συνοχή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Το Πεντάγωνο προειδοποιεί ότι ο περιορισμός της ελευθερίας των εθνικών πρωτευουσών στις εξοπλιστικές επιλογές θα θέσει σε κίνδυνο τους στόχους ικανότητας του ΝΑΤΟ.

Καθώς η ΕΕ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας λιγότερο προβλέψιμης συνεργασίας με την Ουάσιγκτον, το δίλημμα παραμένει: Στρατηγική αυτονομία ή διατήρηση της αμυντικής ομπρέλας των ΗΠΑ;