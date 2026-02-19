Άγνωστοι πέταξαν τα ξημερώματα χειροβομβίδα αμυντικού τύπου στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών στον Κορυδαλλό. Από την έκρηξη υπέστησαν ζημιές έξι αυτοκίνητα και ένα διαμέρισμα στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας.

Μέλη του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν υπολείμματα της χειροβομβίδας. Από την έκρηξη δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται από τις Αρχές, οι οποίες εξετάζουν επίσης υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.