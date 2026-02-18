Με την Ευρώπη να βρίσκεται σε περίοδο μετασχηματισμού και τον γαλλογερμανικό άξονα να παρουσιάζει… διαλυτικές τάσεις, ζητήματα όπως το πρόγραμμα κοινής παραγωγή ενός ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς, το περίφημο FCAS, μπαίνουν κεντρικά στην ατζέντα και αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης στο ανώτατο επίπεδο μεταξύ Βερολίνου και Παρισιού.

Το πάγωμα του προγράμματος ψιθυρίζεται καιρό τώρα, όμως σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, διασταύρωσαν τα ρητορικά του ξίφη για το θέμα του Future Combat Air System (FCAS).

Ο Μερτς ρίχνει την ευθύνη για την «κακοφωνία» στην Γαλλία και τις απαιτήσεις της

Από την μια πλευρά ο Μερτς, σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι η Γερμανία δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με την Γαλλία όσον αφορά σε ένα μαχητικό αεροσκάφος. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε πως: «Οι Γάλλοι έχουν ανάγκη, στην επόμενη γενιά μαχητικών αεροπλάνων, για ένα αεροπλάνο ικανό να φέρει πυρηνικά όπλα και να επιχειρεί από αεροπλανοφόρα. Δεν είναι αυτό που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή ανάγκη στο γερμανικό στρατό. Διαφωνούμε μεταξύ μας για τις προδιαγραφές και για το προφίλ του αεροσκάφους».

Όπως υποστήριξε ο Μερτς: «Το ζήτημα που τίθεται τώρα είναι το ακόλουθο: έχουμε τη δύναμη και τη βούληση να κατασκευάσουμε δύο αεροπλάνα γι’ αυτά τα δύο προφίλ διαφορετικών απαιτήσεων ή μόνο ένα;». Σύμφωνα με τον ίδιο η Γαλλία «θέλει μόνο ένα» και μάλιστα που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της».

Μάλιστα ο καγκελάριος της Γερμανίας υποστήριξε πως εάν δεν επιλυθούν αυτές οι διαφορές, «δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε στο πρόγραμμα» και υπογράμμισε πως υπάρχουν «κι άλλες χώρες στην Ευρώπη» που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας.

Τι απάντησε ο Μακρόν

Λίγες ώρες αργότερα, η απάντηση στις δηλώσεις Μερτς ήρθε με επίσημη ανακοίνωση από το μέγαρο των Ηλυσίων, στην οποία τονίζεται ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν «παραμένει προσηλωμένος στην επιτυχίας του FCAS». Όπως σημειωνόταν στην σχετική ανακοίνωση: «Οι στρατιωτικές ανάγκες των τριών χωρών (σ.σ. συμμετέχει και η Ισπανία) που συμμετέχουν δεν έχουν αλλάξει και περιλάμβαναν ευρέως τη γαλλική αποτροπή, όπως και τις άλλες αποστολές του μελλοντικού αεροπλάνου».

Κλείνοντας ανέφερε πως: «Με δεδομένα τα στρατηγικά διακυβεύματα για την Ευρώπη μας, θα ήταν ακατανόητο να μην καταστεί δυνατό να ξεπερασθούν βιομηχανικές διαφορές την ώρα που οφείλουμε συλλογικά να επιδείξουμε ενότητα και να αποδώσουμε σε όλους τους τομείς που ενδιαφέρουν τη βιομηχανία της, την τεχνολογία της και την άμυνά της».

Το FCAS υποτίθεται ότι αναπτύσσεται ούτως ώστε να αντικαταστήσει μέχρι το 2040 τα γαλλικά Rafale και τα γερμανικά και ισπανικά Eurofighter.

Ποιες είναι οι «βιομηχανικές διαφορές» και τα υπόλοιπα ανοιχτά ζητήματα

Οι βιομηχανικές διαφορές στις οποίες αναφέρεται η γαλλική ανακοίνωση, ουσιαστικά αποκαλύπτει και το βασικό θέμα του προγράμματος, που δεν είναι άλλο από την αντίθεση των κυβερνήσεων σε Γερμανία και Ισπανία στο γεγονός ότι διαχειρίστρια του προγράμματος είναι η γαλλική Dassault και οι ίδιες συμμετέχουν σε αυτό μέσω της Airbus. Το πρόγραμμα FCAS κληρονόμησαν οι γερμανικές κυβερνήσεις που ακολούθησαν μετά το 2017 όταν Μακρόν και Μέρκελ υπέγραψαν την σχετική συμφωνία.

Σημειώνεται πως το FCAS είναι απλά άλλο ένα σημείο τριβής που έχει προκύψει μεταξύ Μακρόν και Μερτς και το οποίο σχετίζεται με την γενική ισορροπία εντός ΕΕ. Άλλα «αγκάθια» στην σχέση των δυο πλευρών είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η συμφωνία με την Mercosur.