Σε σημαντική ευκαιρία για την προσέγγιση μιας αχανούς αγοράς και για υπογραφή μεγάλων εμπορικών και άλλων συμφωνιών, μετατρέπουν οι δεκάδες ξένοι ηγέτες την ΑΙ Impact Summit που διοργανώνεται στην Ινδία. Πέραν του ελληνικού ενδιαφέροντος της Συνόδου, καθώς στο Νέο Δελχί βρίσκεται και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την προσοχή των μέσων ενημέρωσης συγκέντρωσε ιδιαίτερα η επίσκεψη και οι συμφωνίες που υπέγραψε με τον Ναρέντρα Μόντι, η γαλλική αντιπροσωπεία επικεφαλής της οποίας είναι ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν.

Η συμφωνία μαμούθ για 114 Rafale και γραμμή παραγωγής στην Ινδία

Στο επίκεντρο των συνομιλιών Μακρόν – Μόντι βρέθηκε η προοπτική μιας συμφωνίας-μαμούθ για την προμήθεια 114 μαχητικών αεροσκαφών Rafale, συνολικής αξίας που εκτιμάται κοντά στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Εφόσον ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές συμφωνίες στην ιστορία της Ινδίας και για καθοριστική εξέλιξη για τη γαλλική αμυντική βιομηχανία. Η ενίσχυση της ινδικής πολεμικής αεροπορίας θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει διαρκείς προκλήσεις στα σύνορά της με το Πακιστάν και την Κίνα.

Η σημασία της συμφωνίας δεν περιορίζεται απλά στο πεδίο των εξοpλισμών, καθώς υπάρχει πρόβλεψη για κατασκευή της πλειονότητας των αεροσκαφών επί ινδικού εδάφους, πρόβλεψη που αν υλοποιηθεί σηματοδοτεί από την μια πλευρά μια σημαντική ενίσχυση της παρουσίας της Γαλλίας στην Ινδία και από την άλλη «τραβάει» το Νέο Δελχί κάπως πιο μακριά από την Μόσχα, η οποία παραδοσιακά είχε καλή αμυντική συνεργασία με την Ινδία.

Το «άνοιγμα» της Ινδίας μετά την συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ

Η Σύνοδος, αλλά και οι επισκέψεις και οι συμφωνίες, έρχονται στο φόντο της τεράστιας Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου που υπέγραψαν στις 27 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ινδία, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «μητέρα όλων των συμφωνιών». Η συμφωνία αυτή ήρθε σε μια συγκυρία έντονων διεθνών ανακατατάξεων, έπειτα από διαβουλεύσεις περίπου εικοσαετίας.

Με αυτό το δεδομένο, οι επισκέψεις των αρχηγών κρατών συνολικά, αλλά και η τριήμερη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν αποκτούν βαρύνουσα γεωπολιτική σημασία, καθώς Παρίσι και Νέο Δελχί επιδιώκουν να αναδείξουν τη συνεργασία τους σε παράγοντα σταθερότητας σε έναν κόσμο που μεταβαίνει σε μια νέα ισορροπία, με την άμυνα, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να αποτελούν τους βασικούς άξονες της κοινής στρατηγικής.

Ενεργειακή συνεργασία και βιομηχανία

Η στροφή αυτή δεν αφορά μόνο τα οπλικά συστήματα. Η Ινδία καλείται να επαναπροσδιορίσει συνολικά τις οικονομικές και ενεργειακές της σχέσεις καθώς δέχεται σφοδρές πιέσεις και απειλές από τις ΗΠΑ για να περιορίσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ταχύτερες εμπορικές συμφωνίες με δυτικούς εταίρους και η ενίσχυση των δεσμών με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν και στο ενεργειακό κομμάτι.

Παράλληλα με τα μαχητικά αεροσκάφη, η επίσκεψη Μακρόν ανέδειξε και τη βιομηχανική συνεργασία στον τομέα της αεροναυπηγικής. Οι δύο ηγέτες εγκαινίασαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, την πρώτη γραμμή τελικής συναρμολόγησης ελικοπτέρων στην Ινδία, αποτέλεσμα συνεργασίας του ινδικού ομίλου Tata Group και του ευρωπαϊκού ομίλου Airbus. Η μονάδα αυτή φιλοδοξεί να μετατρέψει τη χώρα σε περιφερειακό κόμβο παραγωγής, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τις εξαγωγικές δυνατότητες της ινδικής βιομηχανίας.