Μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κοινότητας συγκεντρώνεται αυτές τις μέρες στο Νέο Δελχί για τη σύνοδο India-AI Impact Summit 2026, στον απόηχο του διεθνούς ράλι για «ψηφιακή κυριαρχία» με την ταχύτατη ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Με τη συμμετοχή της η Ελλάδα επιχειρεί να διεκδικήσει τον ρόλο του «Κράτους-Διεπαφής» (Interface State). Ενός κρίσιμου κόμβου που συνδέει ψηφιακά την Ευρώπη με τον Ινδο-Ειρηνικό, αξιοποιώντας τόσο τη γεωγραφική της θέση όσο και τις νέες υποδομές υπολογιστικής ισχύος που αναπτύσσει.

Η ανατομία της Συνόδου

Πρόκειται για μια διοργάνωση πέντε ημερών (16-20 Φεβρουαρίου) -τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα- που συνδυάζει αφενός τη σύνοδο κορυφής ηγετών και αφετέρου μια μεγάλη έκθεση καινοτομίας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναμένονται περίπου 250.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων δεκάδες αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων καθώς και κορυφαίοι παράγοντες των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών (Big Tech).

Στόχος της συνόδου είναι η κατάρτιση ενός κοινά αποδεκτού οδικού χάρτη για την παγκόσμια διακυβέρνηση και συνεργασία στην τεχνητή νοημοσύνη. Στην ατζέντα βρίσκονται επίκαιρα ζητήματα, όπως ο αντίκτυπος της ΤΝ στην απασχόληση, οι κίνδυνοι παραπληροφόρησης και η προστασία των ανηλίκων ατόμων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Άνθρωπος, πλανήτης, πρόοδος»

Το India-AI Impact Summit έχει ως κεντρικούς άξονες το τρίπτυχο «People, Planet, Progress»- δηλαδή τον άνθρωπο, τον πλανήτη και την πρόοδο – που συνοψίζει την προσέγγιση της Ινδίας για μια ανθρωποκεντρική και βιώσιμη αξιοποίηση της ΤΝ.

Η σύνοδος κορυφής στο Νέο Δελχί διαφοροποιείται σημαντικά από αντίστοιχες διοργανώσεις της Δύσης (όπως το Bletchley Park). Εδώ, η συζήτηση δεν εστιάζει πρωτίστως στον υπαρξιακό κίνδυνο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Safety) και την κανονιστική συμμόρφωση, αλλά μετατοπίζεται στην «Δημοκρατικοποίηση των Πόρων» και την «Κοινωνική Ενδυνάμωση».

Θεωρείται ιστορικής σημασίας καθώς είναι η πρώτη μεγάλη παγκόσμια σύνοδος για την τεχνητή νοημοσύνη που φιλοξενείται στον «Παγκόσμιο Νότο». Το Νέο Δελχί γίνεται έτσι πλατφόρμα ανάδειξης της οπτικής του Παγκόσμιου Νότου στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την ευρύτερη συμμετοχή των αναδυόμενων οικονομιών στη διαμόρφωση των διεθνών κανόνων.

Αν και δεν αναμένεται μια δεσμευτική πολιτική συμφωνία, οι ηγέτες πιθανολογείται πως θα καταλήξουν σε μια κοινή διακήρυξη προθέσεων για την υπεύθυνη και ασφαλή ανάπτυξη της ΤΝ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι άνθρωποι κλειδιά

Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από περίπου 60 χώρες συμμετέχουν στις εργασίες της συνόδου. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ηγέτες μεγάλων οικονομιών -όπως ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα- αλλά και εκπρόσωποι μικρότερων κρατών από όλες τις ηπείρους. Παρόντες είναι επίσης κορυφαίοι τεχνολογικοί παράγοντες, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν και ο πρόεδρος της Microsoft Μπραντ Σμιθ, που θα μιλήσουν σε ειδικές ενότητες του συνεδρίου.

Με την παρουσία της η Ελλάδα, θα βρεθεί στο επίκεντρο των παγκόσμιων συζητήσεων για την τεχνητή νοημοσύνη ενισχύοντας το ρόλο της ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ανατολής. Ο πρωθυπουργός θα έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με εξέχοντες εκπροσώπους της διεθνούς τεχνολογικής κοινότητας, όπως τον συνιδρυτή της DeepMind Ντέμη Χασάμπη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI Σαμ Άλτμαν.

Στο περιθώριο της συνόδου προγραμματίζεται και διμερής συνάντηση Μητσοτάκη–Μόντι. Οι δύο ηγέτες συνεχίζουν τις τακτικές επαφές υψηλού επιπέδου των τελευταίων ετών, που κορυφώθηκαν με την ανταλλαγή επισκέψεων σε Αθήνα και Νέο Δελχί παλαιότερα. Έκτοτε, η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–Ινδίας έχει ενισχυθεί, με διευρυμένες δράσεις σε πολλούς τομείς – από την άμυνα και ασφάλεια έως το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία και τον πολιτισμό.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη δεν μπορεί να αναλυθεί αποκομμένη από το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο. Η Ελλάδα επιδιώκει δυνητικά να κεφαλαιοποιήσει τη θέση της στον υπό διαμόρφωση Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC). Η ψηφιακή πτυχή του IMEC απαιτεί ασφαλή σημεία προσαιγιάλωσης καλωδίων οπτικών ινών και κέντρων δεδομένων (data centers).

Παράλληλα, η αμυντική συνεργασία, όπως επικυρώθηκε με την Κοινή Διακήρυξη Πρόθεσης (9 Φεβρουαρίου 2026) στο Information Fusion Centre (IFC-IOR) στο Gurugram, επιβεβαιώνει τη σύγκλιση των δύο πλευρών σε θέματα ασφάλειας.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο AI Impact Summit 2026 πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου η χώρα εντείνει τις προσπάθειες της για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ενδεικτική είναι η κατασκευή του ελληνικού εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης – PHAROS και του υπερυπολογιστή «Δαίδαλου».

Η Εθνική Στρατηγική της Ελλάδας για την ΤΝ αποσκοπεί να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και του δημόσιου τομέα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Το σχέδιο αυτό δίνει έμφαση στην ενσωμάτωση της ΤΝ σε κρίσιμους τομείς – από την υγεία και την εκπαίδευση μέχρι τη δημόσια διοίκηση και τη βιομηχανία – ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα, να προσελκυστούν επενδύσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, με παράλληλη διασφάλιση της ηθικής και της διαφάνειας στην ανάπτυξη των αλγοριθμικών συστημάτων.

Κεντρικό στοιχείο της ελληνικής προσέγγισης είναι ο «εκδημοκρατισμός» της τεχνητής νοημοσύνης, η διάχυση δηλαδή των τεχνολογιών ΤΝ σε όλο το εύρος της οικονομίας και της κοινωνίας. Βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της ΤΝ και την επέκταση των υπολογιστικών υποδομών που απαιτούνται για την ευρεία εφαρμογή της.

Σε έναν κόσμο όπου η ισχύς μετριέται πλέον σε υπολογιστική δύναμη και δεδομένα, η επιτυχία της επίσκεψης του θα κριθεί εν πολλοίς στις «τεχνολογικές γέφυρες» μεταξύ των δύο χωρών που θα χτιστούν το επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα, δεν είναι αμελητέα τα αποτελέσματα που πιθανόν θα φέρουν οι συζητήσεις με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.