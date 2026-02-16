Σε επίδειξη δύναμης με στόχο να ενισχύσει την θέση του στο διαπραγματευτικό τραπέζι της Γενεύης και τις συνομιλίες ΗΠΑ– Ιράν που ξεκινούν εκ νέου αύριο, και στις οποίες θα συζητηθεί με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ.

Γυμνάσια του ναυτικού απέναντι στα αεροπλανοφόρα

Τα γυμνάσια με την ονομασία «Ευφυής Έλεγχος των Στενών του Ορμούζ», η διάρκεια των οποίων δεν διευκρινίσθηκε, έχουν στόχο να δοκιμασθεί η ετοιμότητα επιχειρησιακών δυνάμεων έναντι «πιθανών στρατιωτικών απειλών και απειλών για την ασφάλεια», μετέδωσε το Tasnim. Η κίνηση αυτή, είναι ουσιαστικά η απάντηση της ιρανικής ηγεσίας στην ανάπτυξη από τις ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή δύο αεροπλανοφόρων με τις ομάδες κρούσης τους, που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει ως φόβητρο για να υπάρξουν εξελίξεις στο ζήτημα του Ιράν, αλλά και για να πάρει όσα θέλει στις διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει.

Απαντώντας στην συγκέντρωση δυνάμεων των ΗΠΑ πέριξ του Ιράν, η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει πως σε περίπτωση σύγκρουσης, θα εξετάσει το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ (από όπου περνάει περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου) και ότι θα πλήξει τις αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Είναι ενδεικτικό ότι στις ασκήσεις που ξεκίνησαν πύραυλος έπληξε δοκιμαστικά ένα πλοίο.

Οι ΗΠΑ προτιμούν την διπλωματία – Ευρύτερη συμφωνία θέλει το Ιράν

Σε κάθε περίπτωση, όπως επαναβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη Τύπου στη Μπρατισλάβα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι προτιμά τη διπλωματία και την διαπραγμάτευση για την επίτευξη μιας συμφωνίας, αν και τόνισε ότι αυτό μπορεί να μην καταστεί δυνατό. «Κανείς δεν κατάφερε ποτέ να κλείσει μια επιτυχημένη συμφωνία με το Ιράν, αλλά θα προσπαθήσουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις αυτές, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, με χαρτοφυλάκιο την οικονομική διπλωματία, Χαμίτ Γκανμπάρι, υποστήριξε σε δικές του δηλώσεις ότι: «Για να είναι διαρκής μια συμφωνία, είναι απαραίτητο οι ΗΠΑ να αποκομίσουν επίσης οφέλη σε τομείς με υψηλή και άμεση οικονομική απόδοση. Στις διαπραγματεύσεις περιλαμβάνονται κοινά συμφέροντα σε κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε επενδύσεις σε κοινούς τομείς, ακόμα και στην αγορά αεροσκαφών».