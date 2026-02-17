Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή την Τρίτη ο Τζέσε Τζάκσον, ο διακεκριμένος αγωνιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δύο φορές υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ.

Ο αιδεσιμότατος και λαϊκός κήρυκας Τζέσε Τζάκσον, μεγάλωσε στον διαχωρισμένο Νότο και έγινε στενός συνεργάτης του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ενώ η ζωή του αφιερώθηκε στον αγώνα για δικαιοσύνη, ισότητα και υπεράσπιση των καταπιεσμένων.

Σε επίσημη δήλωση της οικογένειάς του αναφέρεται: «Ο πατέρας μας ήταν ένας ηγέτης που υπηρετούσε όχι μόνο την οικογένειά μας, αλλά και όσους δεν είχαν φωνή, τους παραμελημένους σε όλο τον κόσμο. Τον μοιραστήκαμε με τον κόσμο και σε αντάλλαγμα, ο κόσμος έγινε μέρος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Η αταλάντευτη πίστη του στη δικαιοσύνη, την ισότητα και την αγάπη ενέπνευσε και ενδυνάμωσε εκατομμύρια ανθρώπους. Σας καλούμε να τιμήσετε τη μνήμη του συνεχίζοντας τον αγώνα για τις αξίες που ο ίδιος υπηρέτησε με τη ζωή του».

Η απώλεια του Τζάκσον αφήνει ένα κενό στο κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά η κληρονομιά του παραμένει ζωντανή μέσα από το έργο και τις αξίες που υπηρέτησε με συνέπεια και θάρρος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Η μάχη του Τζέσε Τζάκσον με την Πάρκινσον

Το 2017 ο Τζάκσον ανακοίνωσε ότι έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον, μια χρόνια εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος, που επηρεάζει κυρίως την κίνηση και επιδεινώνεται με τα χρόνια.

Το 2021 νοσηλεύτηκε καθώς μολύνθηκε με COVID-19 και εισήχθη εκ νέου στο νοσοκομείο όταν έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι.

Τον περασμένο Απρίλιο ο αμερικανός ακτιβιστής διεγνώσθη με την νόσο PSP (Προϊούσα Υπερπυρηνική Παράλυση), μια σπάνια, προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσο που επηρεάζει τον εγκέφαλο προκαλώντας συμπτώματα παρόμοια με αυτά της νόσου Πάρκινσον αλλά με γρήγορη εξέλιξη, όπως είχε ανακοινώση η οργάνωση Rainbow Push Coalition, την οποία είχε ιδρύσει ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι η οργάνωση Rainbow PUSH Coalition προήλθε από τη συγχώνευση της «People United to Save Humanity», την οποία ίδρυσε ο Τζάκσον το 1971 για να συνεχίσει το έργο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, με μια οργάνωση που ίδρυσε μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθειά του να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών, το 1984.