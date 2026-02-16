Αρνείται το Κρεμλίνο τις κατηγορίες πέντε ευρωπαϊκών χωρών ότι το ρωσικό κράτος σκότωσε τον εκλιπόντα επικριτή του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, πριν από δύο χρόνια, χρησιμοποιώντας τοξίνη που προέρχεται από δηλητηριώδεις βατράχους. Ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντιμίτρι Πεσκόφ στην ενημέρωση των δημοσιογράφων χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «αβάσιμους».

Ο Ναβάλνι, ο πιο προβεβλημένος ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης και σφοδρός επικριτής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, πέθανε τον Φεβρουάριο του 2024 σε ηλικία 47 ετών, σε απομακρυσμένη φυλακή της Αρκτικής, έναν μήνα πριν από την επανεκλογή του Πούτιν με συντριπτική πλειοψηφία, σε εκλογές οι οποίες σύμφωνα με δυτικές χώρες δεν ήταν ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες.

Οι κατηγορίες και τι απάντησε ο Πεσκόφ

Σε κοινή δήλωσή τους το Σάββατο από την Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και Ολλανδία, παρουσία της χήρας του Ναβάλνι, Γιούλια, ανέφεραν ότι αναλύσεις δειγμάτων από τη σορό του Ναβάλνι επιβεβαίωσαν «κατηγορηματικά» την παρουσία επιβατιδίνης, μιας τοξίνης που απαντάται σε δηλητηριώδεις βατράχους της Νότιας Αμερικής.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Μόσχα αντιμετωπίζει τις ευρωπαϊκές κατηγορίες με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο, τονίζοντας ότι είναι ψευδείς.

«Φυσικά, δεν αποδεχόμαστε τέτοιες κατηγορίες. Διαφωνούμε πλήρως. Τις θεωρούμε μεροληπτικές και αβάσιμες. Και, στην ουσία, τις απορρίπτουμε κατηγορηματικά», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Οι ρωσικές αρχές, οι οποίες έχουν θέσει εκτός νόμου το κίνημα του Ναβάλνι χαρακτηρίζοντάς το εξτρεμιστικό, έχουν απορρίψει και στο παρελθόν τις κατηγορίες της χήρας του, Γιούλια Ναβάλναγια, ότι το κράτος ευθύνεται για τον θάνατό του, υποστηρίζοντας ότι πέθανε από φυσικά αίτια.