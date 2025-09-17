Η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του εκλιπόντος Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, δήλωσε ότι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήριο του εξωτερικού σε δείγμα βιολογικού υλικού που ελήφθη από τον σύζυγό της, έδειξαν ότι δηλητηριάστηκε.

Υπενθυμίζεται ότι ο 47χρονος επικριτής του Βλαντιμίρ Πούτιν πέθανε ξαφνικά στις 16 Φεβρουαρίου του 2024 σε ρωσική φυλακή του Αρκτικού Κύκλου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ρωσική αντιπολίτευση να χάσει τον πιο χαρισματικό και δημοφιλή ηγέτη της.

Η Γιούλια Ναβάλναγια έχει επανειλημμένως κατηγορήσει τη Ρωσία ότι τον δολοφόνησε, κάτι το οποίο απορρίπτει το Κρεμλίνο ως ανοησία. Η ίδια προχώρησε στην ανάρτηση ενός βίντεο στο Χ, στο οποίο εξηγεί ότι το βιολογικό υλικό από το πτώμα του Ναβάλνι μεταφέρθηκε στα κρυφά στο εξωτερικό το 2024 και ότι το εξέτασαν δύο εργαστήρια. «Τα εργαστήρια αυτά σε δύο διαφορετικές χώρες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: Ο Αλεξέι δολοφονήθηκε. Και πιο συγκεκριμένα, δηλητηριάστηκε», είπε η Ναβάλναγια.

We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) September 17, 2025

Επιπλέον, η χήρα του δημοφιλούς αντιφρονούντα απαίτησε να δώσουν τα εργαστήρια στη δημοσιότητα τα ευρήματά τους σχετικά με την «άβολη αλήθεια», όπως χαρακτήρισε τα νέα στοιχεία. Η ίδια δεν διευκρίνισε ποιο ήταν το δηλητήριο που εντόπισαν τα εργαστήρια.

Τον περασμένο χρόνο, η Ναβάλναγια απέρριψε τις πληροφορίες ρώσων ερευνητών ότι ο σύζυγός της πέθανε από «ένα συνδυασμό ασθενειών». Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν διαπιστώσει, ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν διέταξε τον φόνο του Ναβάλνι, σύμφωνα με το AP και την Wall Street Journal.