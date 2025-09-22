Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ο ανατραπείς πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ δηλητηριάστηκε στη Μόσχα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, κάνουν από το πρωί τον γύρο του διαδικτύου.

Το θέμα έφερε στο προσκήνιο το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο υποστήριξε ότι ο Άσαντ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και κάλεσε τη Ρωσία να διευκρινίσει την κατάστασή του.

Πληροφορίες για απόπειρα δολοφονίας του Μπασάρ αλ Άσαντ με δηλητήριο είχαν κυκλοφορήσει ευρέως και τον Ιανουάριο του 2025, χωρίς ωστόσο και τότε να επιβεβαιωθούν – ή να διαψευστούν – επισήμως.