Με σπάνια τοξίνη από βάτραχο δηλητηριάστηκε ο Αλεξέι Ναβάλνι, αποκαλύψθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξη Τύπου στη Διάσκεψη του Μονάχου.

Ειδικότερα το μεσημέρι του Σαββάτου 14/2 η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε πως είναι «βέβαια» πως ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε πριν από δύο χρόνια σε σωφρονιστική αποικία στη Σιβηρία, δηλητηριάστηκε με μια σπάνια τοξίνη.

Σε ανακοίνωσή του, το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι σε δείγματα από το σώμα του Ναβάλνι εντοπίστηκε η θανατηφόρα ουσία, επιβατιδίνη (epibatidine), μια τοξίνη που απαντάται στο δέρμα ορισμένων δηλητηριωδών βατράχων-βέλους του Ισημερινού και ότι είναι «εξαιρετικά πιθανό» αυτή να ήταν η αιτία θανάτου του. Το πόρισμα συνυπέγραψαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Σουηδίας και της Ολανδίας.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, η σύζυγός του, Γιούλια Ναβάλναγια, έδωσε το παρών σε συνέντευξη Τύπου μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις «μόνο η Ρωσία έχει συνδυαστικά τα μέσα, το κίνητρο και την αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο για μια τέτοια επίθεση».

Οι ρωσικές αρχές, πάντως, έχουν υποστηρίξει στο παρελθόν ότι ο Ναβάλνι πέθανε από φυσικά αίτια.