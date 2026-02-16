Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ εξέφρασε ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα, η Γαλλία και ολόκληρη η Ευρώπη αποχαιρετούν μια ανεπανάληπτη ακαδημαϊκό και μια μεγάλη διεθνή Ελληνίδα.

Όπως τόνισε, η εκδημία της σκορπίζει συγκίνηση όχι μόνο στην οικογένεια και στους οικείους της, αλλά και στους αναρίθμητους φοιτητές της και σε όλους όσοι γνώρισαν και σεβάστηκαν το έργο και την προσωπικότητά της. Υπογράμμισε ότι με τη διαδρομή της φώτισε τη διαχρονική όψη της ελληνικότητας, παραμένοντας αγέρωχη και υπερήφανη μέσα από τις ανατροπές ενός ολόκληρου αιώνα, έως το τέλος ανήσυχη και δημιουργική.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη συμβολή της στην ιστορική επιστήμη και ιδίως στη βυζαντινολογία, επισημαίνοντας ότι υπηρέτησε με ακατάπαυστη αφοσίωση τη μελέτη και την έρευνα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεθνή κατανόηση του Βυζαντίου ως θεμελιώδους πυλώνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Παράλληλα, ανέδειξε με συνέπεια την ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού και τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη θεσμική της πορεία, υπενθυμίζοντας ότι υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και η πρώτη γυναίκα πρύτανης στα 700 χρόνια ιστορίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, αποδεικνύοντας ότι η γνώση, η εργατικότητα και η αυθεντικότητα μπορούν να υπερβούν στερεότυπα και περιορισμούς.

Όπως σημείωσε, αποτέλεσε πρότυπο για τις γυναίκες επιστήμονες και για κάθε νέο άνθρωπο που οραματίζεται να κατακτήσει κορυφές μέσα από την παιδεία και την πνευματική ποιότητα.

Κλείνοντας, ο κ. Τασούλας εξέφρασε τα ειλικρινή και βαθιά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της, υπογραμμίζοντας ότι η πνευματική της παρακαταθήκη και το παράδειγμά της θα παραμείνουν φωτεινός οδηγός για την κοινωνία.