Χωρίς συναρπαστικές ή έστω αξιομνημόνευτες εκπλήξεις ολοκληρώθηκε ο δεύτερος ημιτελικός του Sing for Greece. Του sequel δηλαδή της φετινής Οδύσσειας για την επιλογή του ελληνικού τραγουδιού που θα διαγωνιστεί στον 70ο επετειακό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Τα φαβορί προκρίθηκαν, τα outsiders έμειναν με την παρηγοριά της συμμετοχής, οι παρουσιαστές Μπέτυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Γιώργος Καπουτζίδης βάζει κανείς στοίχημα πως εξασφάλισαν λίγα ακόμα αποθεωτικά δημοσιεύματα για την εν γένει στάση και την παρουσίασή τους.

Με άλλα λόγια ήταν σαν να μην υπήρχε κανένας σοβαρός λόγος για να περάσει κανείς τούτο το βροχερό βράδυ του Φλεβάρη παρακολουθώντας τη δεύτερη πράξη της γιουροβιζιονικής ναυαρχίδας της ΕΡΤ, που προέκυψε πιο προβλέψιμη κι από την εθνική γκρίνια η οποία θα ακολουθήσει τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Με την (τυχαία) σειρά με την οποία ανακοινώθηκαν από την Κατερίνα Βρανά τα τραγούδια που εξασφάλισαν τα τελευταία επτά εισιτήρια είναι:

1. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

2.«Labyrinth», Mikay

3.«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

4.«Mad About it», D3lta

5.«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

6.«Bulletproof», Koza Mostra

7.«ASTEIO», ZAF

Κυριακή κοντή γιορτή

Ειδική μνεία αξίζει το δίχως άλλο η μετάκληση της Antigoni από την Κύπρο, η οποία παρουσίασε στη σκηνή μεγέθους γκαρσονιέρας το τραγούδι «Jalla». Θα έπρεπε να την ευχαριστούμε ομόθυμα που μας υπενθύμισε πως ό,τι κι αν επιλέξουμε να στείλουμε στη Βιέννη θα υπολείπεται του φετινού δυστοπικού ακροάματος της Κύπρου.

Αναντίρρητη αναλαμπή της βραδιάς υπήρξε η εμφάνιση της Τάμτα – προφανώς στην πιο ολοκληρωμένη και ώριμη στιγμή της – συνοδεία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι στους δύο εθνικούς ημιτελικούς τα αποτελέσματα προέκυψαν αποκλειστικά μέσω της ψηφοφορίας του κοινού ενώ στον τελικό της Κυριακής η ετυμηγορία θα προκύψει από το άθροισμα τηλεψηφοφορίας (50%), μιας εγχώριας (25%) και μιας διεθνούς (25%) επιτροπής.

Η εικόνα για τον φετινό διαγωνισμό θα αποκρυσταλλωθεί τις προσεχείς ημέρες με τις ανακοινώσεις των εθνικών συμμετοχών και από άλλες χώρες. Αύριο αποφασίζουν η Δανία, η Εσθονία και η Λετονία, την Κυριακή η Κροατία και η Ελλάδα, στις 7 Μαρτίου η Πορτογαλία και η γιουροβιζιονομάνα Σουηδία ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 11 Μαρτίου με το τραγούδι της Ελβετίας.

Πάντως, οι οιωνοί για τη φετινή διοργάνωση δεν είναι οι καλύτεροι. Εκτός από την πολιτική έριδα και το μποϊκοτάζ χωρών, πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε η αναβολή της επετειακής τουρνέ που φιλοδοξούσε να οργανώσει η EBU.

Σε κάθε περίπτωση δύο ημιτελικοί και ο τελικός του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision με τη συμμετοχή 35 χωρών θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της Αυστρίας στις 12, 14 και 16 Μαΐου.