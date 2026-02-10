Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Βιέννη.

Ο/η φετινός/ή εκπρόσωπος της χώρας θα αναδειχθεί μέσα από το ειδικό τηλεοπτικό σόου «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026». Οι 28 υποψήφιοι που θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς, την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, διεκδικούν την πρόκριση στον Τελικό, η οποία καθορίζεται αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Eurovision 2026: Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.

Και οι τρεις βραδιές θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ1, καθώς και μέσω ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Την παρουσίαση των τριών shows έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Α’ Ημιτελικός

1. The Other Side – Alexandra Sieti

2. Drop It – The Astrolabe

3. Aphrodite – Desi G

4. Ferto – Ακύλας

5. Parea – Evangelia

6. 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. Slipping Away – Niya

8. Χάνομαι – Marseaux

9. Άλμα – Rossana Mailan

10. Europa – STEFI

11. The Songwriter – Revery

12. Chaos – Dinamiss

13. YOU & I – STYLIANOS

14. Χίλια Κομμάτια – Spheyaa

Β’ Ημιτελικός

1. AGAPI – RIKKI

2. Back in the Game – GARVIN

3. Labyrinth – Mikay

4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα

5. Mad About It – D3lta

6. Αστείο – ZAF

7. No More Drama – KIANNA

8. You Are the Fire – Stella Kay

9. Anatello – TIANORA

10. Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia

11. Set Everything On Fire – BASILICA

12. Dark Side of the Moon – good job Nicky

13. Bulletproof – KOZA MOSTRA

14. SABOTAGE! – leroybroughtflowers