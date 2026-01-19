ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Ποιος είναι ο Akyla: Το «Ferto», η προσωπική του ιστορία και γιατί θεωρείται φαβορί για τη Eurovision 2026

@akylas__ / IG

Ένα τραγούδι που ξεχώρισε από την πρώτη ακρόαση, χιλιάδες θετικά σχόλια και ένας καλλιτέχνης εμφανώς συγκινημένος. Ο Akyla και το «Ferto» έχουν ήδη δημιουργήσει ισχυρό ρεύμα στήριξης, με πολλούς να τον θεωρούν τον άνθρωπο που μπορεί να εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision δεν έχει ακόμη κριθεί, ωστόσο ένα όνομα ακούγεται ολοένα και πιο δυνατά. Ο Akyla, με το τραγούδι «Ferto», έχει καταφέρει να τραβήξει την προσοχή κοινού και φανατικών του διαγωνισμού, όχι μόνο για τη μουσική του πρόταση, αλλά και για το προσωπικό αφήγημα που τη συνοδεύει.

Ο Akyla εμφανίστηκε συγκινημένος στα social media τις τελευταίες ημέρες, μετά την απήχηση που είχε το «Ferto». Σε φωτογραφία που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής φαίνεται με δάκρυα στα μάτια, γράφοντας απλώς: «Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει».

Το τραγούδι παρουσιάστηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «Eurovision GR», μαζί με τις υπόλοιπες συμμετοχές του Α’ Ημιτελικού του ελληνικού τελικού.

Λίγες ώρες αργότερα ανέβηκε στο YouTube, όπου ξεπέρασε τις 114.000 προβολές, με τα σχόλια να είναι συντριπτικά θετικά. Λέξεις όπως «διαμαντάκι», «κομματάρα» και «αυτό πρέπει να πάει Eurovision» κυριαρχούν, ενώ δεν λείπουν και πιο τολμηρές εκτιμήσεις, όπως ότι το τραγούδι θα μπορούσε ακόμη και να κερδίσει τον διαγωνισμό.

Πολλοί χρήστες τονίζουν τη σκηνική δυναμική του καλλιτέχνη, σημειώνοντας πως «αν γεμίζει έναν χώρο μόνο με ένα μικρόφωνο, φανταστείτε τι μπορεί να κάνει στη σκηνή της Eurovision». Άλλοι είναι ακόμη πιο κατηγορηματικοί: «Αν δεν πάει ο Akylas, αποτύχαμε».

Πίσω από το «Ferto» κρύβεται μια βαθιά προσωπική ιστορία. Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι το τραγούδι μιλά για την πορεία «από την έλλειψη στην επιτυχία», τόσο σε συμβολικό όσο και σε βιωματικό επίπεδο. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο 4», ανέφερε πως ήθελε να δημιουργήσει ένα κομμάτι ανεβαστικό, που να μπορεί να χορευτεί, αλλά ταυτόχρονα να κουβαλά νόημα.

Το «Ferto» πραγματεύεται τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία, αντλώντας έμπνευση από απωθημένα και όνειρα της παιδικής του ηλικίας. Όπως έχει πει, είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο «σε όλα τα παιδιά που μεγάλωσαν με στερήσεις», αλλά και στους γονείς του. «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι με πολλές οικονομικές δυσκολίες. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στους γονείς μου, αλλά και σε όλους τους γονείς που προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν», έχει δηλώσει.

Σήμερα, στα 28 του χρόνια, ο Akyla μιλά με ευγνωμοσύνη για την ομάδα και τους φίλους που τον στηρίζουν, βλέποντας το «Ferto» να λειτουργεί ως καθρέφτης της διαδρομής του μέχρι εδώ.

Με ένα τραγούδι που συνδυάζει ρυθμό, συναίσθημα και ξεκάθαρο μήνυμα, ο Akyla δεν διεκδικεί απλώς μια θέση στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026. Διεκδικεί να εκφράσει μια ολόκληρη γενιά που μεγάλωσε με στερήσεις, αλλά δεν έπαψε να ονειρεύεται. Και αυτό, για πολλούς, είναι ήδη αρκετό για να τον θεωρούν φαβορί.

D3lta: Ποιος είναι ο γιος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα που διεκδικεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision

