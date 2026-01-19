Ποιος είναι ο Akyla: Το «Ferto», η προσωπική του ιστορία και γιατί θεωρείται φαβορί για τη Eurovision 2026

Πολλοί χρήστες τονίζουν τη σκηνική δυναμική του καλλιτέχνη, σημειώνοντας πως «αν γεμίζει έναν χώρο μόνο με ένα μικρόφωνο, φανταστείτε τι μπορεί να κάνει στη σκηνή της Eurovision». Άλλοι είναι ακόμη πιο κατηγορηματικοί: «Αν δεν πάει ο Akylas, αποτύχαμε».

Πίσω από το «Ferto» κρύβεται μια βαθιά προσωπική ιστορία. Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι το τραγούδι μιλά για την πορεία «από την έλλειψη στην επιτυχία», τόσο σε συμβολικό όσο και σε βιωματικό επίπεδο. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο 4», ανέφερε πως ήθελε να δημιουργήσει ένα κομμάτι ανεβαστικό, που να μπορεί να χορευτεί, αλλά ταυτόχρονα να κουβαλά νόημα.

Το «Ferto» πραγματεύεται τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία, αντλώντας έμπνευση από απωθημένα και όνειρα της παιδικής του ηλικίας. Όπως έχει πει, είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο «σε όλα τα παιδιά που μεγάλωσαν με στερήσεις», αλλά και στους γονείς του. «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι με πολλές οικονομικές δυσκολίες. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στους γονείς μου, αλλά και σε όλους τους γονείς που προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν», έχει δηλώσει.

Σήμερα, στα 28 του χρόνια, ο Akyla μιλά με ευγνωμοσύνη για την ομάδα και τους φίλους που τον στηρίζουν, βλέποντας το «Ferto» να λειτουργεί ως καθρέφτης της διαδρομής του μέχρι εδώ.

Με ένα τραγούδι που συνδυάζει ρυθμό, συναίσθημα και ξεκάθαρο μήνυμα, ο Akyla δεν διεκδικεί απλώς μια θέση στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026. Διεκδικεί να εκφράσει μια ολόκληρη γενιά που μεγάλωσε με στερήσεις, αλλά δεν έπαψε να ονειρεύεται. Και αυτό, για πολλούς, είναι ήδη αρκετό για να τον θεωρούν φαβορί.