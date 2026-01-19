Ποιος είναι ο Akyla: Το «Ferto», η προσωπική του ιστορία και γιατί θεωρείται φαβορί για τη Eurovision 2026

Η φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision δεν έχει ακόμη κριθεί, ωστόσο ένα όνομα ακούγεται ολοένα και πιο δυνατά. Ο Akyla, με το τραγούδι «Ferto», έχει καταφέρει να τραβήξει την προσοχή κοινού και φανατικών του διαγωνισμού, όχι μόνο για τη μουσική του πρόταση, αλλά και για το προσωπικό αφήγημα που τη συνοδεύει.
Ο Akyla εμφανίστηκε συγκινημένος στα social media τις τελευταίες ημέρες, μετά την απήχηση που είχε το «Ferto». Σε φωτογραφία που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής φαίνεται με δάκρυα στα μάτια, γράφοντας απλώς: «Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει».
Το τραγούδι παρουσιάστηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «Eurovision GR», μαζί με τις υπόλοιπες συμμετοχές του Α’ Ημιτελικού του ελληνικού τελικού.
Λίγες ώρες αργότερα ανέβηκε στο YouTube, όπου ξεπέρασε τις 114.000 προβολές, με τα σχόλια να είναι συντριπτικά θετικά. Λέξεις όπως «διαμαντάκι», «κομματάρα» και «αυτό πρέπει να πάει Eurovision» κυριαρχούν, ενώ δεν λείπουν και πιο τολμηρές εκτιμήσεις, όπως ότι το τραγούδι θα μπορούσε ακόμη και να κερδίσει τον διαγωνισμό.