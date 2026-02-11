Η ώρα για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision 2026 πλησιάζει. Το βράδυ της Τετάρτης στις 21.00 θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός με τη συμμετοχή 24 τραγουδιών και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1.

Το «Sing for Greece 2026» θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Οι βραδιές των Ημιτελικών θα ανοίξουν με όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές, βάζοντάς μας στο πνεύμα της Eurovision. Στον πρώτο ημιτελικό θα εμφανιστεί ως special guest η Klavdia.

Πώς προκρίνονται οι υποψήφιοι στον ελληνικό τελικό

Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό. Για να τα καταφέρουν θα χρειαστούν την ψήφο του κοινού. Αντίθετα, στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

