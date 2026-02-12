Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα άτομο έπεσε στις γραμμές του μετρό στο Σύνταγμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το άτομα που έπεσε έχει τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για την επιχείρηση απεγκλωβισμού και παροχής πρώτων βοηθειών.

Το συγκεκριμένο συμβάν έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία του Μετρό. Ο σταθμός του Συντάγματος στη Γραμμή 2 τέθηκε εκτός λειτουργίας, αντίθετα η Γραμμή 3 λειτουργεί κανονικά.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, «στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός».