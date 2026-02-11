Την απόφαση του να αυξήσει τους δασμούς κατά της Ελβετίας από το 30% στο 39% προσπάθησε να δικαιολογήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνέβη γιατί δεν του άρεσε ο τρόπος που του μίλησε σε τηλεφωνική επαφή η Ελβετή -τότε- πρόεδρος Κάριν Κέλερ- Σούτερ.

Μιλώντας στο Fox Business, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι αρχικά είχε επιβάλει δασμό 30%, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ χαμηλό», επισημαίνοντας ότι η Ελβετία για χρόνια επωφελούνταν από σχεδόν μηδενικούς δασμούς στις εξαγωγές της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, όπως είπε, ακολούθησε ένα «επείγον τηλεφώνημα» από την ελβετική πλευρά, το οποίο ο ίδιος περιέγραψε ως ιδιαίτερα τεταμένο.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι στη συνομιλία αυτή η Καρίν Κέλερ-Σούτερ ήταν «πολύ επιθετική, αλλά ευγενική», προσθέτοντας ότι ο τόνος της συζήτησης τον ενόχλησε, γεγονός που τον οδήγησε να αυξήσει –και όχι να μειώσει– τους δασμούς. Στις δηλώσεις του, μάλιστα, την αποκάλεσε εσφαλμένα πρωθυπουργό της Ελβετίας, αν και στην πραγματικότητα όταν έγινε η συνομιλία ήταν πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και πλέον – από 1η Ιανουαρίου- απλό μέλος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της χώρας.

Παρά την ένταση, ο Τραμπ σημείωσε ότι στη συνέχεια δέχθηκε έντονες πιέσεις από Ελβετούς αξιωματούχους που ζητούσαν ελάφρυνση των μέτρων. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός ο γύρος επαφών οδήγησε τελικά σε έναν συμβιβασμό, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους του.