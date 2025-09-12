Η ελβετική ωρολογοποιία Swatch (UHR.S) κυκλοφόρησε ειδική συλλεκτική έκδοση ρολογιού με… τα νούμερα 3 και 9 αντεστραμμένα στο καντράν, ως σατιρικό σχόλιο για τους δασμούς 39% που επέβαλε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές από την Ελβετία, τον Αύγουστο.

Σάλος στην Ελβετία

Οι δασμοί – από τους υψηλότερους που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ παγκοσμίως – προκάλεσαν σοκ στη χώρα, κορυφαίο παραγωγό ακριβών ρολογιών και ειδών πολυτελείας.

Το νέο μοντέλο, με την ονομασία «WHAT IF…TARIFFS?», κοστίζει 139 ελβετικά φράγκα (περίπου 175 δολάρια) και τέθηκε σε κυκλοφορία την Τετάρτη, αποκλειστικά στην Ελβετία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, το ρολόι δημιουργήθηκε με «χιουμοριστικό πνεύμα», αλλά και ως μήνυμα προς την ελβετική κυβέρνηση, η οποία δεν έχει ακόμη καταφέρει να πετύχει μείωση των δασμών.

Ένα «εφήμερο» προϊόν

Η Swatch τονίζει ότι το ρολόι προορίζεται να έχει σύντομη εμπορική πορεία. «Μόλις οι ΗΠΑ αλλάξουν την πολιτική τους για τους δασμούς στην Ελβετία, θα σταματήσουμε αμέσως την παραγωγή», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Πάντως, αν και δεν αποκάλυψε πόσα κομμάτια έχουν πουληθεί, χαρακτήρισε το μοντέλο «τεράστια επιτυχία».

Αυξημένη ζήτηση

Η επίσημη ιστοσελίδα της Swatch προειδοποιεί για πιθανές καθυστερήσεις 1-2 εβδομάδων στην παράδοση λόγω «πολύ υψηλής ζήτησης». Το ρολόι διατίθεται επίσης σε περίπου 12 καταστήματα Swatch, συμπεριλαμβανομένων αυτών στα αεροδρόμια Ζυρίχης και Γενεύης.

Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Ελβετίας συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για μείωση των δασμών. Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, εμφανίστηκε αισιόδοξος δηλώνοντας στο CNBC: «Πιθανότατα θα καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ελβετία».

Πηγή: Reuters