Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ευχαρίστησε δημόσια το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ, στην πρώτη της ανάρτηση μετά τη διπλή χειρουργική επέμβαση στα χέρια.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού είχε ατύχημα στην Ιταλία, όπου συνόδευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και, έπειτα από ιατρική αξιολόγηση, υποβλήθηκε σε επέμβαση, λαμβάνοντας εξιτήριο τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.

Το «ευχαριστώ» της Μαρέβα σε γιατρούς, νοσηλευτές και πολίτες

Λίγες ημέρες αργότερα, μέσα από story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έστειλε μήνυμα ευγνωμοσύνης προς το προσωπικό του νοσοκομείου, αλλά και προς όσους της ευχήθηκαν για ταχεία ανάρρωση.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη, Μαρέβα», ανέφερε χαρακτηριστικά.