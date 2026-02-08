Η Μαρέβα Μητσοτάκη βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Ιταλία μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να παρακολουθήσουν την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Το Σάββατο η κα Μητσοτάκη είχε ένα ατύχημα και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ (προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου).

Η Μαρέβα Μητσοτάκη είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει στο νοσοκομείο.