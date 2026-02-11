Ακινητοποιήθηκε στα Νιάματα, λόγω βλάβης, συρμός του Οδοντωτού που πήγαινε από το Διακοπτό στα Καλάβρυτα. Στο σημείο μετέβη δεύτερος συρμός προκειμένου να ρυμουλκήσει τον ακινητοποιημένο, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews, στον συρμό επέβαιναν 77 επιβάτες και 8 άτομα προσωπικό. Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και συνεργείων της ΕΜΟΔΕ.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα προβλημάτων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στον ιστορικό Οδοντωτό, προκαλώντας έντονο προβληματισμό.