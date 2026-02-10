Με την κυβέρνηση Τραμπ να εντείνει τις προετοιμασίες για την σύσταση της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης για τη Γάζα, η κυβέρνηση της Ινδονησίας ανακοίνωσε δια του εκπροσώπου του προέδρου Πραμπόου Σουμπιάντο ότι η προτεινόμενη διεθνής ειρηνευτική δύναμη θα μπορούσε να φτάσει έως και τους 20.000 στρατιώτες, και ότι η ίδια η κυβέρνηση εκτιμά ότι μπορεί να συνεισφέρει έως και 8.000 άνδρες.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε, ωστόσο, ότι δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμη οι όροι ανάπτυξης ή οι περιοχές επιχείρησης.

Ο Πραμπόου έχει προσκληθεί να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον αργότερα αυτόν τον μήνα για την πρώτη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η Νοτιοανατολική Ασία, πέρυσι, δεσμεύτηκε να προετοιμάσει 20.000 στρατιώτες για αποστολή σε ειρηνευτική δύναμη στη Γάζα, αλλά ανέφερε ότι περιμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή πριν επιβεβαιώσει την ανάπτυξή της.

Προετοιμασίες σε περίπτωση συμφωνίας για το Συμβούλιο της Ειρήνης

«Ο συνολικός αριθμός είναι περίπου 20.000 (σε διάφορες χώρες)… δεν αφορά μόνο την Ινδονησία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του προέδρου, Πρασέτγιο Χάντι, διευκρινίζοντας την θέση της κυβέρνηση σε ενημέρωση δημοσιογράφών την Τρίτη, προσθέτοντας ότι ο ακριβής αριθμός στρατευμάτων δεν έχει συζητηθεί ακόμη, αλλά η Ινδονησία εκτιμά ότι μπορεί να προσφέρει μέχρι και 8.000. «Προετοιμαζόμαστε απλώς σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία και χρειαστεί να στείλουμε ειρηνευτικές δυνάμεις», είπε.

Ο Πρασέτγιο επίσης ανέφερε ότι θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις προτού η Ινδονησία καταβάλει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια που απαιτούνται για τη μόνιμη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ειρήνης. Δεν διευκρίνισε με ποιους θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις και δήλωσε ότι η Ινδονησία δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τη συμμετοχή του Πραμπόου στη συνάντηση του Συμβουλίου.

Διαψεύδουν πληροφορίες για ανάπτυξη σε Ράφα και Χαν Γιουνίς

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας της Ινδονησίας διέψευσε δημοσιεύματα στον ισραηλινό τύπο που ανέφεραν ότι η ανάπτυξη των Ινδονησιακών στρατευμάτων θα πραγματοποιηθεί στη Ράφα και το Χαν Γιουνίς της Γάζας.

«Τα σχέδια της Ινδονησίας για συνεισφορά στην ειρήνη και την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα βρίσκονται ακόμη στη φάση προετοιμασίας και συντονισμού», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Ρίκο Ρικάρντο Σιράτ, σε μήνυμά του προς το Reuters.

«Τα επιχειρησιακά θέματα (τοποθεσία ανάπτυξης, αριθμός προσωπικού, χρονοδιάγραμμα, μηχανισμός) δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθούν μόλις ληφθεί επίσημη απόφαση και διευκρινιστεί η απαραίτητη διεθνής εντολή», πρόσθεσε.