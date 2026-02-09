Κινηματογραφική ληστεία στην Ιταλία με ένοπλους ληστές να παριστάνουν τους αστυνομικούς, να κλείνουν έναν αυτοκινητόδρομο και να ανατινάζουν ένα θωρακισμένο όχημα, πριν ανταλλάξουν πυρά με την αστυνομία.

Η επίθεση εκτυλίχθηκε στον Εθνικό Δρόμο 613 στην περιοχή Πούλια, μπροστά σε σοκαρισμένους οδηγούς που έβλεπαν μπροστά τους όσα έκαναν οι μασκοφόροι, που ήταν οπλισμένοι με Καλάσνικοφ.

Με εκρηκτικό μηχανισμό οι ληστές ανατίναξαν τη θωρακισμένη πόρτα και κρατώντας αναμμένους τους φάρους σε αυτοκίνητα που έμοιαζαν με περιπολικά, προσπάθησαν να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο.

Το θωρακισμένο όχημα ανήκε στην εταιρεία Battistolli, η οποία παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς μετρητών σε όλη την Ιταλία.

Παρά τη σύγκρουση με τους Καραμπινιέρους και την καταδίωξη η ληστεία απέτυχε, καθώς η συμμορία δεν κατάφερε να αποσπάσει χρήματα από το θωρακισμένο όχημα. Οι δράστες προέρχονται από την περιοχή Φότζια, γνωστή για ένοπλες ληστείες θωρακισμένων οχημάτων.