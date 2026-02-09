H κινεζική φίρμα επιβεβαίωσε την κατασκευή της ηλεκτρικής έκδοσης του Atto 2 στις γραμμές παραγωγής του νέου εργοστασίου της στην Ουγγαρία, μια απόφαση που αναμένεται να υλοποιηθεί από το β’ εξάμηνο της χρονιάς οπότε και έχει προγραμματιστεί η έναρξη παραγωγής της βιομηχανικής μονάδας στο Szeged. Σημειωτέον η δοκιμαστική λειτουργία του εργοστασίου έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές της χρονιάς.

Προς το παρόν το BYD Atto 2 που συστήθηκε στην Ευρώπη από τον περασμένο Απρίλιο εισάγεται στη Γηραιά Ήπειρο από την Κίνα κάτι που σημαίνει ότι επιβαρύνεται με δασμούς σχεδόν 30%. Το μικρό ηλεκτρικό SUV θα είναι το δεύτερο μοντέλο που θα κατασκευάζεται στο ουγγρικό εργοστάσιο μετά το Dolphin Surf η παραγωγή του οποίου θα ξεκινήσει στις αρχές του β΄εξαμήνου του 2026. Συνολικά στο πρώτο ευρωπαϊκό εργοστάσιο της BYD θα κατασκευάζονται τέσσερα μοντέλα ενώ ο στόχος δυναμικότητας είναι 300.000 μονάδες ετησίως.

Να σημειωθεί ότι η plug-in υβριδική έκδοση του Atto 2 θα εξακολουθεί να εισάγεται από την Κίνα με δεδομένο ότι τα συγκεκριμένης τεχνολογίας οχήματα δεν υπόκεινται σε δασμούς.

Πλην του «ευρωπαϊκού» μέλλοντος του Atto 2 EV σε επίπεδο παραγωγής, η BYD έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να αποκτήσει και άλλες βιομηχανικές μονάδες σε ευρωπαϊκό έδαφος. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί η τοποθεσία καθώς όπως σημείωσε ο Lars Bialkowski, επικεφαλής των γερμανικών δραστηριοτήτων της BYD «γνωρίζω ότι θα υπάρξουν έντονες διαπραγματεύσεις για την επιλογή της τοποθεσίας του δεύτερου εργοστασίου».

Αν και δεν υπάρχει ακόμα «λευκός καπνός», οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επικρατέστερες χώρες για την κατασκευή του δεύτερου εργοστασίου της BYD είναι η Γερμανία και η Ισπανία. Και υπάρχουν πιθανότητες καμία να μην «αδικηθεί» καθώς η κινεζική φίρμα έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να αποκτήσει τρία εργοστάσια στην Ευρώπη.

Να σημειωθεί ότι η BYD διατηρεί επίσης εργοστάσιο στην Τουρκία όπου θα κατασκευάζεται το Seal U το οποίο πέρυσι απέσπασε τον τίτλο του πιο δημοφιλούς plug-in υβριδικού μοντέλο στην Ευρώπη.

Οι πωλήσεις της φίρμας σε ευρωπαϊκό έδαφος ανήλθαν σε 187.297 μονάδες το 2025, μέγεθος αυξημένο κατά 275% σε σχέση με το 2024 και προσδοκά την περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων της εκτός Κίνας σε 1,3 εκατομμύρια μονάδες το 2026.

Τα παραπάνω μεγέθη αποτελούν κρίσιμη παράμετρο στην επίτευξη των στόχων της καθώς στην τοπική αγορά της μειώθηκαν στο ήμισυ τον Ιανουάριο σε σχέση με πέρυσι λόγω των ισχυρού ανταγωνισμού, μια τάση που προβλέπεται να συνεχισθεί και τους επόμενους μήνες έχοντας ήδη αντίκτυπο στην μετοχή της εταιρείας.

Παράλληλα με τα σχέδια παραγωγής στην Ευρώπη, η κινεζική φίρμα σχεδιάζει να επεκτείνει δραστικά και το δίκτυο σημείων πώλησης. Ενδεικτικό είναι ότι από 26 σημεία πώλησης στη γερμανική αγορά το 2024 απέκτησε 150 το 2025 και σχεδιάζει να τα αυξήσει σε 350 το 2026