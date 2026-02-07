Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαρτίου 2026 λόγω Καθαράς Δευτέρας. Η επίσημη αργία φέρνει αλλαγές στην ημέρα που θα εμφανιστούν τα χρήματα στο ΑΤΜ.

Υπενθυμίζεται πως τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης (εργάσιμης) ημέρας.

Οι συντάξεις

Ειδικότερα, οι ημερομηνίες πληρωμής βασίζονται στον διαχωρισμών μισθωτών και μη μισθωτών εργαζομένων και διαμορφώνονται ως εξής: