Μέσω του TikTok ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνθηκε τη λεγόμενη GenRent, τη γενιά που βιώνει πιο έντονα τη στεγαστική κρίση, με αφορμή την ιστορία της Μελίνας, η οποία πριν από τρεις εβδομάδες έγινε viral περιγράφοντας τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η γυναίκα αποκάλυψε σε βίντεό της ότι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όπου κατοικεί την ενημέρωσε πως το ενοίκιο θα διπλασιαστεί, αποτυπώνοντας με χαρακτηριστικό τρόπο την πίεση που δέχονται χιλιάδες νέοι άνθρωποι στη σημερινή αγορά κατοικίας.

Η περίπτωση της Μελίνας αποτέλεσε την αφορμή για την παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος, με σύντομο βίντεο στο TikTok, έστειλε μήνυμα στήριξης προς τη GenRent, υπογραμμίζοντας ότι «πάνω απ’ όλα είναι οι άνθρωποι» και τονίζοντας πως υπάρχουν ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις, ώστε οι νέοι να μπορούν να σχεδιάζουν το μέλλον τους με αξιοπρέπεια και προοπτική.

Όπως σημειώνεται, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του ΠαΣοΚ-Κινήματος Αλλαγής για τη στέγαση είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.genrent.gr.