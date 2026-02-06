Ένας υψηλόβαθμος ρώσος στρατιωτικός, ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, νοσηλεύεται αφού τραυματίσθηκε από πυρά στη Μόσχα, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την Ανακριτική Επιτροπή.

Ο Αλεξέγεφ είναι υπαρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου στο υπουργείο Άμυνας, μεταδίδει το Reuters ενώ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, είναι υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Όταν ο ρώσος επικεφαλής μισθοφόρων Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε ηγηθεί, τον Ιούνιο 2023, μιας βραχύβιας ανταρσίας, ο Αλεξέγεφ ήταν ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους που είχαν σταλεί για να διαπραγματευθούν μαζί του.

Απόπειρα δολοφονίας βλέπει η Μόσχα

«Ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ και στη συνέχεια διέφυγε, ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή. «Το θύμα νοσηλεύεται», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Υψηλόβαθμοι ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δολοφονηθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η Μόσχα να κατηγορεί για τους φόνους αυτούς το Κίεβο.