Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε σιιτικό μουσουλμανικό τέμενος στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, σκοτώνοντας αρκετούς πιστούς, σύμφωνα με την αστυνομία. Μια πρώτη εκτίμηση είναι πως οι νεκροί από την επίθεση αυτοκτονίας είναι τουλάχιστον 12 και τραυματίες είναι πάνω από 40 άτομα.

Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο τέμενος κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής, δήλωσε ο αστυνομικός αξιωματούχος Ζαφάρ Ικμπάλ. Αρχικά ο Ικμπάλ δεν είχε εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων και ανέφερε: «Έχουμε μεταφέρει αρκετούς ανθρώπους σε νοσοκομεία. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή πόσοι είναι νεκροί, αλλά ναι, υπάρχουν νεκροί».

Καταδικάζει η πολιτική ηγεσία της χώρας

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε την έκρηξη.

Τηλεοπτικά πλάνα και εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αστυνομικούς και κατοίκους να μεταφέρουν τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μόχσιν Νάκβι, καταδίκασε την επίθεση και ζήτησε από τις αρχές να διασφαλίσουν την παροχή της καλύτερης δυνατής ιατρικής φροντίδας στους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρονταν σε διάφορα νοσοκομεία της πόλης.

Σε ποιους στρέφονται οι υποψίες

Μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη, ωστόσο οι υποψίες στρέφονται σε εξτρεμιστικές οργανώσεις, όπως οι Πακιστανοί Ταλιμπάν ή το Ισλαμικό Κράτος (ISIS), που έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για επιθέσεις εναντίον σιιτών πιστών.