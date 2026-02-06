Μία καθηλωτική σειρά, μία συγκλονιστική ιστορία. «Οι Αθώοι» δικαίωσαν την προσμονή μας. Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της μεγάλης παραγωγής του MEGA έγινε και ο θαυμασμός των τηλεθεατών για όσα παρακολούθησαν αποτυπώθηκε τόσο στους πίνακες τηλεθέασης, όσο και στα κοινωνικά δίκτυα.

Τι συνέβη; Η λέξη είναι μία και σαφής: αποθέωση. Ήδη από τα πρώτα πλάνα, το X κατακλύστηκε από επαίνους για τη σκηνοθεσία, το σενάριο και φυσικά τις ερμηνείες. «Οι Αθώοι» μάς απέδειξαν ότι η τηλεόραση μπορεί -και θέλει- να δημιουργεί σειρές υψηλότατων προδιαγραφών που ανεβάζει το επίπεδο.

Μεταφερόμαστε στην Ήπειρο του 1886. Η Αρετή, μια φτωχή Αρβανίτισσα, πέφτει θύμα βιασμού από τούρκο ληστή. Από την τραγωδία γεννιέται ο γιος της, ο Γιάννος.

Διωγμένη και απελπισμένη, η Αρετή δραπετεύει διά θαλάσσης προς την Κέρκυρα, όπου ξεβράζεται μισολιπόθυμη. Χρόνια μετά, εργάζεται στο σπίτι των Αχάτηδων, φτωχών μικροκτηματιών που τη φροντίζουν.

Ο μικρός Γιάννος μεγαλώνει στο χωριό, σημαδεμένος από τη ρετσινιά του «νόθου». Καταφύγιό του η αδελφική του αγάπη με τη Μαργαρίτα και η παρέα τους με ένα ακόμη γειτονόπουλο, τον Πέτρο. Τα δύο αγόρια διεκδικούν την προσοχή της.

Καθώς το χωριό κουτσομπολεύει την Αρετή και τους Αχάτηδες που τη βοηθούν, εκείνη αποφασίζει να φύγει μακριά με το παιδί.

Η σκηνή του βιασμού της Αρετής, την οποία υποδύεται υποδειγματικά η Αμαλία Καβάλη, λειτούργησε για το τηλεοπτικό κοινό ως «βουτιά» στον κόσμο των Αθώων.

Όπως πολύ εύστοχα σημείωνε μια ανάρτηση στο Χ: «δεν βλέπεις απλώς άλλο ένα σίριαλ, αλλά μια ιστορία που σε κοιτάει στα μάτια». Και σε κοιτάει με τρόπο διεισδυτικό, απογυμνώνοντας σκέψεις και στάσεις που ακόμα και σήμερα παραμένουν και καταστρέφουν ζωές.

«Οι Αθώοι»: αποθέωση στο X

Με τρελαίνει που και την βιασαν και γέννησε ένα παιδί μακριά από τους δικούς της και ακόμα λιθοβολειται για κάτι που η ίδια δεν έφταιγε….#OiAthwoi — Mairy Mairy (@MTsitsina) February 5, 2026

Κηνυγημένη χωρίς να φταίει σε τίποτα η ίδια και το παιδί της και έχει υποστεί όλο αυτό 🥺 #OiAthwoi pic.twitter.com/zE8IJo6dIm — 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 📸 (@jimandr2) February 5, 2026

ΤΙ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΉΤΑΝ ΑΥΤΗ!!! Από που να το πιάσεις…Απ’ τα πανέμορφα τοπία, απ’ την φωτογραφία…ΣΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ…ΓΙΑ ΌΣΚΑΡ!!!

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ!!! 👏🏻👏🏻👏🏻 #OiAthwoi pic.twitter.com/cOfw0tJJ7S — Sofia Argy (@Fairy_twitt88) February 5, 2026

Nα τα μαζέψεις και να φύγεις ..μην μου σπείρεις κανα μούλικο ..

Από τότε ως σήμερα κάποιοι #OiAthwoi δρόμος

Δρόμος της ντροπής της κατακραυγής της ενοχής για τα λάθη /πάθη των άλλων pic.twitter.com/8RgEZfAjt9 — η τσαουσα 📣📣📣 (@ergazake1) February 5, 2026

Μόλις είδα #OiAthwoi

Το μέγκα ξέρει να κάνει σειρές

Η Αμαλία Καβάλη είναι απ τις λίγες ηθοποιούς που παίζει με το βλέμμα

Η σειρά είναι διαμάντι, θίγει διαχρονικά ζητήματα με σύγχρονη ματιά

Όλο το καστ υπέροχο, συγχαρητήρια σε όλους για την εξαιρετική δουλειά — Theano ♌ (@theano21) February 6, 2026

Συγχαρητήρια στο MEGA για τη νέα παραγωγή Οι Αθώοι.

Πολύ δυνατή αρχή, εξαιρετικές ερμηνείες, ατμοσφαιρική μουσική επένδυση και κινηματογραφική εικόνα που αναβαθμίζει τη σειρά.

Αναμένουμε τη συνέχεια..#OiAthwoi pic.twitter.com/ItAu4nfZQk — Proedros (@Proedrara_13) February 5, 2026

Ευτυχώς που υπήρχαν πάντα τέτοιοι άνθρωποι στην κοινωνία… 🙏#OiAthwoi pic.twitter.com/0SstU74t4q — Proedros (@Proedrara_13) February 5, 2026

#OiAthwoi 1ο επ. με τον πρωινό καφέ!

Στο μάθημα των θρησκευτικών τους έμαθαν τη λέξη μοιχεία και λιθοβολισμός! Λαμπρά!

Εξαιρετικό το σύγχρονο σχολιο “εσυ είσαι ξένη! Εγω εδω γεννήθηκα!” του μικρού Γιάννου.

Επιτέλους μια σειρά εποχης που δεν είναι χαζο σαπούνι!👌👌👏👏 — Αννάκι official (@Annaki29414313) February 6, 2026

Νομίζω το τραγούδι της σειράς θα γίνει all time classic #OiAthwoi — ⚡️HP⚡️ (@AntoniouHarryP) February 5, 2026

Μιλώντας για τον ρόλο της, η Αμαλία Καβάλη ανέφερε στο ΒΗΜΑ: «η Αρετή πιστεύει ότι αυτή η αντιμετώπιση της αξίζει. Πιστεύει ότι φταίει για αυτό που της συνέβη. Πιστεύει ότι είναι βρώμικη απέναντι στον κόσμο και τον Θεό».

Όσο για το ποια πτυχή της ξεχώρισε, η ηθοποιός είπε: «Τη μοναξιά της. Είναι μια κατάσταση που αρχικά της επιβάλλεται και μετά την επιλέγει. Η Αρετή επειδή έχει βιαστεί θεωρείται ατιμασμένη και είναι κοινωνικός παρίας.

Ζει σε καθεστώς τρόμου. Όπου κι αν βρίσκεται ίσως να πρέπει γρήγορα να φύγει αν η κοινωνία την καταλάβει και τη διώξει. Η μόνη συνομιλήτρια που έχει είναι η Παναγία, όμως απέναντι και σε αυτήν αισθάνεται βρώμικη. Άρα ούτε στην προσευχή, δεν βρίσκει συμπαράσταση».

Η σειρά αποτελείται από 16 επεισόδια και είναι απόλυτα κινηματογραφική. Τη σκηνοθεσία της υπογράφουν ο Νίκος και ο Άγγελος Κουτελιδάκης και το σενάριο η Ελένη Ζιώγα. «Έχει φοβερές αποδόσεις από όλους τους συνεργάτες. Κουραστήκαμε πολύ για αυτή τη δουλειά, είμαστε ευγνώμονες που τελείωσε με αυτόν τον τρόπο και χαιρόμαστε που γίνεται στο MEGA», ανέφερε η Ελένη Ζιώγα στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

«Οι Αθώοι» κάθε Πέμπτη στις 22:20 στο MEGA.