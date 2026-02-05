Υπεύθυνη στάση στο ζήτημα της στρατηγικής σταθερότητας όσον αφορά στα πυρηνικά σκοπεύει να τηρήσει η Ρωσία, ακόμη και μετά τη λήξη της Νέας Συνθήκης για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (START), ωστόσο οι αποφάσεις της θα καθοδηγούνται πρωτίστως από τα εθνικά της συμφέροντα. Τη θέση αυτή διατύπωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η ισχύς της συνθήκης για τον περιορισμό των στρατηγικών πυρηνικών όπλων έληξε, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία σε διεθνές επίπεδο, με αντιδράσεις να καταγράφονται από ευρωπαϊκές χώρες, την Κίνα, αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη. Από την πλευρά της, η Μόσχα εμφανίστηκε καθησυχαστική, χωρίς ωστόσο να παραλείψει να υπογραμμίσει ότι το εθνικό της συμφέρον παραμένει καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση της πολιτικής της.

Τι λέει η Ρωσία για το θέμα

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ εξέφρασε τη λύπη της ρωσικής ηγεσίας για τη λήξη της συνθήκης και για το γεγονός ότι δεν επετεύχθη συμφωνία για την ανανέωσή της.

Αναφερόμενος στη στάση της Ρωσίας από εδώ και στο εξής, τόνισε ότι «η Ρωσική Ομοσπονδία, σε κάθε περίπτωση, θα συνεχίσει να ακολουθεί μια υπεύθυνη και συνετή προσέγγιση στο ζήτημα της στρατηγικής σταθερότητας στον τομέα των πυρηνικών όπλων, ενώ, όπως συμβαίνει πάντα, θα καθοδηγείται πρωτίστως από τα εθνικά της συμφέροντα».

Παράλληλα, ρωσικές πηγές υπενθύμισαν ότι η Μόσχα είχε προτείνει τη συνέχιση της εφαρμογής των περιορισμών της συνθήκης START για έναν ακόμη χρόνο μετά τη λήξη της, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από την Ουάσιγκτον.

Σε ό,τι αφορά τη στάση της Κίνας απέναντι σε μια ενδεχόμενη πολυμερή συμφωνία για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η Μόσχα σέβεται τη θέση του Πεκίνου. Όπως ανέφερε, η κινεζική πλευρά υποστηρίζει ότι το πυρηνικό της οπλοστάσιο δεν είναι συγκρίσιμο σε μέγεθος και ισχύ με εκείνο των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας και, ως εκ τούτου, θεωρεί ακατάλληλη τη συμμετοχή της σε αντίστοιχες διαπραγματεύσεις.

Η προσέγγιση της Κίνας για αφοπλισμό

Από την πλευρά της η Κίνα ξεκαθάρισε νωρίτερα ότι, «σε αυτό το στάδιο», δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό, παρά τις εκ νέου παροτρύνσεις της Ουάσινγκτον για την ανάγκη έναρξης τέτοιων διαπραγματεύσεων, μετά τη λήξη της ισχύος της τελευταίας διμερούς συνθήκης πυρηνικού αφοπλισμού μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας.

Κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιαν, υπογράμμισε ότι οι πυρηνικές δυνατότητες της Κίνας βρίσκονται «σε εντελώς διαφορετική κλίμακα» σε σύγκριση με εκείνες των ΗΠΑ και της Ρωσίας. «Για τον λόγο αυτό, η Κίνα δεν θα συμμετάσχει, σε αυτή τη φάση, σε διαπραγματεύσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Λυπάται το Πεκίνο για την λήξη της Συνθήκης

Ο Λιν Τζιαν εξέφρασε, ωστόσο, τη λύπη του Πεκίνου για τη λήξη της συνθήκης New START μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για «ένα σημαντικό κεφάλαιο στη διαφύλαξη της παγκόσμιας στρατηγικής σταθερότητας».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Κίνα διατηρεί τις πυρηνικές της δυνατότητες στο ελάχιστο επίπεδο που θεωρεί αναγκαίο για την εθνική της ασφάλεια και ότι δεν συμμετέχει σε καμία κούρσα εξοπλισμών με οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (Sipri), η Κίνα διέθετε στις αρχές του 2025 τουλάχιστον 600 πυρηνικές κεφαλές — αριθμός σημαντικά μικρότερος σε σύγκριση με τα οπλοστάσια της Ρωσίας και των ΗΠΑ. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο, το κινεζικό πυρηνικό οπλοστάσιο αυξάνεται ταχύτερα από εκείνο οποιασδήποτε άλλης χώρας, με περίπου 100 νέες πυρηνικές κεφαλές να προστίθενται ετησίως από το 2023.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ επανέλαβε τέλος ότι το Πεκίνο ακολουθεί διαχρονικά μια στρατηγική πυρηνικής αυτοάμυνας, εφαρμόζει πολιτική μη πρώτης χρήσης πυρηνικών όπλων και έχει αναλάβει άνευ όρων δέσμευση να μην χρησιμοποιήσει, ούτε να απειλήσει με χρήση πυρηνικών όπλων, κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο, καθώς και ζώνες απαλλαγμένες από πυρηνικά όπλα.