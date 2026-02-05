Η Δέσποινα Δημά, δημοσιογράφος στο tovima.gr, περιγράφει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή όλα όσα συνέβησαν το απόγευμα της 3ης Φεβρουαρίου 2006 στη Βέροια, τις ευθύνες που δεν αποδόθηκαν ποτέ πλήρως, τον ρόλο των ενηλίκων, τις καταθέσεις που ανατράπηκαν και τη σκιά της βίας μεταξύ ανηλίκων που παραμένει έως σήμερα.

Στο podcast με τίτλο «Υπόθεση Άλεξ – 20 χρόνια σιωπής και ένα έγκλημα χωρίς απαντήσεις» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

01:40 Το απόγευμα της 3ης Φεβρουαρίου 2006 και οι κινήσεις του Άλεξ πριν εξαφανιστεί

02:03 Η άμεση κινητοποίηση της μητέρας του Άλεξ και η έγκαιρη ενημέρωση των αρχών

03:51 Η αναφορά του όρου «bullying» από ψυχολόγο για την υπόθεση και η άγνοια της κοινωνίας εκείνης της περιόδου

4:25 Η εμπλοκή της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» στις έρευνες, που οδήγησαν σε πέντε ανήλικα παιδιά από το περιβάλλον του Άλεξ

06:06 Οι καταθέσεις των παιδιών, τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνιση, οι αντικρουόμενες μαρτυρίες και οι σοβαρές αντιφάσεις

07:46 Η απόσυρση των καταθέσεων, με ισχυρισμούς περί πίεσης από τις αρχές

08:19 Η λεπτομερής μαρτυρία ενός από τα παιδιά για τον ξυλοδαρμό του Άλεξ, τη μεταφορά του σώματός του και την απόπειρα απόκρυψης

09:39 Ο ρόλος των ενηλίκων και της σιωπής της τοπικής κοινωνίας στη συγκάλυψη του εγκλήματος

10:03 Η απόδοση περιορισμένων ευθυνών: Αναμορφωτικά μέτρα και καταδίκες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και συγκάλυψη, όχι όμως πλήρη διαλεύκανση

11:45 Η συνέχιση των ερευνών για τον εντοπισμό του σώματος του θύματος

13:33 Η ανάγκη πρόληψης της βίας μεταξύ ανηλίκων, με έμφαση στην εκπαίδευση, την έγκαιρη παρέμβαση και την κοινωνική εγρήγορση

