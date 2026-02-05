Το ελληνικό γιαούρτι δεν είναι απλώς ένα ακόμη food trend. Είναι πλέον παντού. Στα social media, στις συνταγές των food creators, στα fitness videos, στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.

Ο πρόεδρος των συνδέσμου βιομηχανικών, γαλακτοκομικών προϊόντων, Χρήστος Αποστολόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Οικονομικός Ταχυδρόμος στο Meganews τόνισε πως πρόκειται για ένα προϊόν του οποίου οι εξαγωγές δεν αυξάνονται απλώς αλλά εκτοξεύονται.

Οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν ξεκάθαρα. Την τελευταία δεκαετία, οι εξαγωγές ελληνικού γιαουρτιού έχουν υπερτριπλασιαστεί σε όγκο και αξία. Από περίπου 100 εκατ. ευρώ στις αρχές της δεκαετίας του 2010, ξεπερνούν πλέον τα 300 εκατ. ευρώ ετησίως, με τις προβλέψεις για το 2025 όπως ανέφερε ο κύριος Αποστολόπουλος να δείχνουν ετήσια αύξηση κοντά στο 40%. Σε όρους όγκου, οι εξαγωγές κινούνται πάνω από τις 120 χιλιάδες τόνους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να απορροφά τη μερίδα του λέοντος.

Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Βέλγιο και όλο και πιο δυναμικά και η Ολλανδία συγκεντρώνουν έως και το 60% της συνολικής παραγωγής. Δεν μιλάμε, λοιπόν, για μια «μόδα των social», αλλά για έναν από τους πιο δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους της ελληνικής μεταποίησης.

Γιαούρτι: Τα δύο κρίσιμα χαρακτηριστικά

Το ελληνικό γιαούρτι κερδίζει γιατί συνδυάζει δύο κρίσιμα χαρακτηριστικά: θεωρείται από τις πιο υγιεινές τροφές διεθνώς και αποτελεί κορυφαία πηγή πρωτεΐνης, απόλυτα συμβατή με τη σύγχρονη διατροφή. Αυτή ακριβώς η επιτυχία, όμως, έχει γεννήσει και το φαινόμενο των απομιμήσεων. Προϊόντα που φέρουν τον όρο «Greek yogurt» χωρίς να έχουν ουσιαστική σχέση με την ελληνική παραγωγή όπως αναφέρει ο κ. Αποστολόπουλος.

Το Greek yogurt που εξάγεται δεν παράγεται υποχρεωτικά από ελληνικό γάλα. Όχι από επιλογή, αλλά από αναγκαιότητα. Όπως εξήγησε ο κ. Αποστολόπουλος, το ελληνικό αγελαδινό γάλα δεν επαρκεί ούτε για το 20% της συνολικής παραγωγής ελληνικού γιαουρτιού. Αν ίσχυε διαφορετικό καθεστώς, η Ελλάδα απλώς δεν θα μπορούσε να καλύψει τη διεθνή ζήτηση.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει υποβάθμιση της ελληνικής παραγωγής. Το αντίθετο. Ο κλάδος αναπτύσσεται, επενδύει, εξάγει όπως συμπληρώνει ο κ.Αποστολόπουλος στον Οικονομικό Ταχυδρόμο.

Βέβαια η ύπαρξη των απομιμήσεων που κατακλύζουν και την αγορά εκτός Ελλάδας δημιουργεί ένα δομικό ζήτημα η επιτυχία προηγείται της ταυτότητας. Και αυτό, μακροπρόθεσμα, είναι ρίσκο.

Πηγή: ot.gr