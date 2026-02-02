Συνεχίστηκε και τη Δευτέρα η «βουτιά» που ξεκίνησε από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας στις τιμές του χρυσού και του αργύρου.

Η τιμή του χρυσού μειώθηκε έως και 7,8% τη Δευτέρα στα 4.515 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι υποχώρησε κατά 14,4% στα 73 δολάρια.

Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων κατρακύλησαν την Παρασκευή μετά τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς ως προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Ο Γουόρς θεωρείται πιο ορθόδοξος οικονομολόγος από ορισμένους άλλους πιθανούς υποψηφίους για την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

«Βλέπαμε αρκετή κερδοσκοπική δραστηριότητα», δήλωσε στους Financial Times ο Ρέιμοντ Τσενγκ, επικεφαλής επενδύσεων για τη βόρεια Ασία στην Standard Chartered, σχετικά με τις τιμές του χρυσού. «Αυτό πυροδότησε την αντιστροφή μετά την ανακοίνωση για τον Γουόρς».

Ο Κρίστοφερ Φορμπς, επικεφαλής Ασίας και Μέσης Ανατολής στην CMC Markets, δήλωσε στο CNBC ότι η απότομη υποχώρηση του χρυσού αντανακλά μια κλασική διόρθωση μετά από ένα εξαιρετικό ράλι και όχι μια υποχώρηση της μακροπρόθεσμης ανοδικής θέσης.

Η υποχώρηση του χρυσού είναι ένα «κλασικό «κενό αέρα» μετά από μια εξαιρετική πορεία», ανέφερε ο Φορμπς. «Η αποκόμιση κερδών, ένα πιο σταθερό δολάριο και οι νέοι γεωπολιτικοί τίτλοι από την Ουάσινγκτον έχουν καταφέρει να σταματήσουν μια συνωστισμένη συναλλαγή».

Πτώση στα πολύτιμα μέταλλα, άνοδος δολαρίου

Οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές μειώθηκαν, με τον Kospi της Νότιας Κορέας να ηγείται των απωλειών στην Ασία με πτώση 4,6%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών των ΗΠΑ που παρακολουθούν τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 μειώθηκαν κατά 1% και 1,4% αντίστοιχα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που παρακολουθούν τον δείκτη Stoxx Europe 600 μειώθηκαν κατά 0,8%.

Το δολάριο σημείωσε άνοδο 0,1% έναντι ενός καλαθιού βασικών νομισμάτων τη Δευτέρα, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων μειώθηκαν κατά 0,01 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,22%. Οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται αντίστροφα προς τις τιμές.

Το πρόσφατο ράλι ανόδου του χρυσού προήλθε αρχικά από τις αυξημένες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες μετά το πάγωμα των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Ρωσίας το 2022.

Η αυξανόμενη ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές που αγοράζουν χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και φυσικό χρυσό ενέτεινε το ράλι.

«Πιστεύουμε ότι το ασφάλιστρο κινδύνου του Τραμπ εξακολουθεί να είναι δικαιολογημένο», δήλωσε ο Τσενγκ. «Θα παραμείνει πρόεδρος των ΗΠΑ ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο πρόεδρος της Fed. Η δημοσιονομική του πολιτική θα παραμείνει επεκτατική».

Οι μετοχές εξόρυξης χρυσού υποχώρησαν επίσης, με τις εισηγμένες στην Αυστραλία μετοχές της Newmont Corporation να υποχωρούν κατά 10% και αυτές της Zijin Gold International να υποχωρούν κατά 5,6%.

ΠΗΓΗ: ot.gr