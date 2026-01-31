Επιδεινώνεται ο καιρός από σήμερα. Η κακοκαιρία ξεκινά από τα δυτικά επηρεάζει και την Αττική το πρωί της Κυριακής.

Θυελλώδεις και κυκλωνικοί άνεμοι

Στο κόκκινο μπαίνουν Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Αιγαίο, Κρήτη και Στερεά Ελλάδα μπαίνουν για πιθανή πρόκληση προβλημάτων, καθώς ένα ιδιαίτερα βαθύ και οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, που συνοδεύεται από θυελλώδεις κυκλωνικούς ανέμους αναμένεται στη χώρα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Το σύστημα αυτό θα τροφοδοτείται διαρκώς με υγρασία από τη Μεσόγειο και θα δίνει τοπικά ισχυρότατα φαινόμενα βροχών και καταιγίδων, που θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο, θα επεκταθούν στην Πελοπόννησο και τελικά θα φτάσουν στο Αιγαίο.

«Στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατούν συνθήκες θύελλας, θα φτάσουμε την Κυριακή τα 9 με 10 Μποφόρ» τονίζει η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Αδιάκοπη βροχόπτωση σε Θεσσαλία και Μαγνησία

«Ειδικά στη Θεσσαλία και στη Μαγνησία θα βρέχει αδιάκοπα για σχεδόν 24 ώρες με κίνδυνο πλημμυρών» τονίζει χαρακτηριστικά.

«Στο κόκκινο» και η Αττική

Ισχυρές καταιγίδες θα δεχτεί και η Αττική, που επίσης μπαίνει στο «κόκκινο», από τις μεταμεσονύχτιες ώρες έως το πρωί της Κυριακής, ενώ το Λεκανοπέδιο έχει δεχτεί τους τελευταίους τρεις μήνες, το νερό ενός έτους και το έδαφος είναι πολύ επιβαρυμένο.

Aναλυτικά η πρόγνωση για το Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους. Άνεμοι έως 6 Μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ βροχές κατά τόπους και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά σε όλη τη χώρα εκτός της Μακεδονίας και των δυτικών τμημάτων της Θράκης, όπου θα εκδηλωθούν μονό σποραδικές και ασθενείς βροχές. Παράλληλα, από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στο υπόλοιπο Ιόνιο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο. Οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης θα είναι σχετικά αυξημένες στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -3 έως 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 14, στη Θεσσαλία από 2 έως 14, στην Ήπειρο από 3 έως 13, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 9 έως 14, στις Κυκλάδες από 11 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 16 και στην Κρήτη από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 Μποφόρ όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 3 έως 5 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το πρωί έως το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα γίνουν ανατολικοί 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά από την αρχή της ημέρας στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη Θεσσαλία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και σε ημιορεινά της βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, το εσωτερικό της Ηπείρου και τη Θεσσαλία δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές κυρίως ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Δευτέρα

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και πρόσκαιρα το πρωί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο νοτιοδυτικοί, 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Τρίτη

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση, στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο από το απόγευμα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες κυρίως τιμές της. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Τετάρτη

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.