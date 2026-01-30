Η Παρασκευή 30/1 ξεκινά με έντονη αστάθεια στο Αιγαίο και τα νότια, ενώ ο καιρός θα είναι μεταβλητός σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, οι βροχές θα χτυπήσουν κυρίως τα Δωδεκάνησα και τα νότια νησιά, και η Κυριακή θα φέρει ισχυρή κακοκαιρία παντού, με χιόνια, καταιγίδες και επικίνδυνα φαινόμενα.

Σήμερα, ο καιρός είναι άστατος, ιδιαίτερα μεταβλητός, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε Αιγαίο, Δωδεκάνησα και νότια Ελλάδα. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη εξασθένηση κατά τη διάρκεια της ημέρας και νέα ενίσχυση το βράδυ, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί στα πελάγη, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 μποφόρ.

Στη Θράκη, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, η κατάσταση θα είναι βελτιωμένη, με δυτικούς ανέμους να διώχνουν τη σκόνη από την Κρήτη και λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα: 13-21°C στα νότια και 0-16°C στα βόρεια.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Θερμοκρασία: 0-16°C (Δυτική Μακεδονία 0-11°C)

Άνεμοι: Δυτικοί-Βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, μεταβλητοί αργότερα

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Σχεδόν αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, βροχές το βράδυ κυρίως στα νότια και σποραδικές καταιγίδες.

Θερμοκρασία: 4-18°C

Άνεμοι: Δυτικοί 4-6, τοπικά στα νότια 7 μποφόρ

Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Νησιά Ιονίου – Δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες θα ενταθούν το βράδυ στα νότια και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.

Θερμοκρασία: 0-18°C

Άνεμοι: Δυτικοί 4-6 μποφόρ, στα νότια έως 7

Αττική

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το πρωί. Το βράδυ πιθανές τοπικές βροχές.

Θερμοκρασία: 8-17°C

Άνεμοι: Δυτικοί 3-5 μποφόρ

Θεσσαλονίκη

Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές, βελτίωση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: 5-15°C

Άνεμοι: Δυτικοί 2-4 μποφόρ

Κυκλάδες – Κρήτη

Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Κρήτη και νυχτερινές καταιγίδες στις Κυκλάδες.

Θερμοκρασία: 10-20°C

Άνεμοι: Δυτικοί 4-6 μποφόρ

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ένταση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Θερμοκρασία: 13-19°C

Άνεμοι: Δυτικοί 4-7 μποφόρ

Τι έρχεται το Σαββατοκύριακο

Σάββατο 31/1

Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και το Ιόνιο, κυρίως πρωινές σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Άνεμοι 4-6 μποφόρ, θερμοκρασία 12-19°C

Κυριακή 1/2 – Η πιο επικίνδυνη μέρα

Καθολική κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, Θεσσαλία, κεντρική Μακεδονία και ανατολικό Αιγαίο.

Χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά βόρειων περιοχών.

Άνεμοι 7-8 μποφόρ στα πελάγη, θερμοκρασία σε πτώση στα βόρεια.

Δευτέρα 2/2 – Τρίτη 3/2: