«Η ονοματοδοσία των κακοκαιριών δεν αποτελεί επικοινωνιακό τέχνασμα, αλλά ένα οργανωμένο εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης και συντονισμού, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος της είναι η σαφής και ενιαία ενημέρωση πολιτών, αρχών και μέσων ενημέρωσης, ιδιαίτερα όταν αναμένονται φαινόμενα με δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις», εξηγεί σε ανάρτησή του ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς με αφορμή το όνομα Kristin που δόθηκε από τους Πορτογάλους στην εν εξελίξει επιδείνωση του καιρού, που πρώτα επηρέασε τη χώρα της Ιβηρικής.

«Ένα κρίσιμο σημείο που συχνά παραβλέπεται», διευκρινίζει ο έγκυρος μετεωρολόγος είναι ότι η απόφαση για το αν ένα καιρικό σύστημα θα λάβει όνομα, δεν εξαρτάται μόνο από την ένταση των φαινομένων σε μία χώρα, αλλά και από το κατά πόσον το σύστημα έχει διασυνοριακή επίδραση. Όταν μια κακοκαιρία επηρεάζει περισσότερες χώρες, το όνομα που της αποδίδεται χρησιμοποιείται ενιαία σε ολόκληρη την Ευρώπη, στο πλαίσιο κοινών κανόνων και συμφωνιών».

🌀🌀🌀ΠΟΤΕ ΒΑΦΤΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΧΙ

Γιατί «βάφτισε» η ΕΜΥ τον Harry και η Πορτογαλία την Kristin

«Εάν το σύστημα έχει διασυνοριακή επίδραση και αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις, τότε το όνομα που του αποδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την Ευρώπη και στο πλαίσιο αυτό ορθά ήταν η ΕΜΥ αυτή που έδωσε το όνομα στην πρόσφατη κακοκαιρία Harry», εξηγεί ο κ. Κολυδάς γιατί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ήταν η νονά εκείνης της κακοκαιρίας.

Όπως αναφέρει, «η Ευρώπη έχει χωριστεί σε ομάδες χωρών με παρόμοια κλιματικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Στη δυτική ομάδα συνεργάζονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία ενώ άλλες ομάδες καλύπτουν τη νοτιοδυτική Ευρώπη (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία), την Κεντρική και την Ανατολική Μεσόγειο (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ).

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες συνεργάζονται, ώστε να αποδώσουν ένα κοινά αποδεκτό όνομα, με το πλαίσιο να θεσπίζεται από το 2013 μέσω της EUMETNET, του δικτύου που περιλαμβάνει 33 εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες της Ευρώπης».