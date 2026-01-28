Περιμένοντας μπαράζ έντονων καιρικών φαινομένων, τις επόμενες ημέρες, ο καιρός σήμερα Τετάρτη, αναμένεται άστατος για τις περιοχές της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και των Επτανήσων με μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Στα δυτικά της Πελοποννήσου και σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται μόνο τοπικές βροχές.

Βροχοπτώσεις δεν αναμένονται στην Εύβοια, σε περιοχές της ανατολικής Στερεάς, της ανατολικής Πελοποννήσου, στην Κρήτη και στις Σποράδες.

Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις, αλλά και ανοίγματα στον ουρανό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7-16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις και ανοίγματα στον ουρανό, ωστόσο από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4-14 βαθμούς.

Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός αναμένεται να είναι άστατος για τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ο καιρίο

Ο καιρός από το Meteo

Σε δυτικά, βόρεια, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, κατά διαστήματα, αναμένονται νεφώσεις. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στο Ιόνιο και ενδεχομένως στα ορεινά Πελοποννήσου και στην Κρήτης. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 4 έως 8 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 12, στη Θεσσαλία από 1 έως 14, στην Ήπειρο από 0 έως 13, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 3 έως 15, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 7 έως 15, στις Κυκλάδες από 9 έως 15, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 16 και στην Κρήτη από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά, από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, όμως σταδιακά έως το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά έως το πρωί θα στραφούν σε νότιους 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Στην Αττική, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά, από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά έως το απόγευμα, θα στραφούν σε νότιους 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά, από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως σταδιακά έως το απόγευμα, θα στραφούν σε ανατολικούς 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους, από το μεσημέρι, αρχικά στα δυτικά, ενώ θα αυξηθούν βαθμιαία στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με αποτέλεσμα να σημειωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας από το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια τοπικά έως 6, στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους νοτιοδυτικούς, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς. Στα βορειοδυτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες το απόγευμα θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ με μικρή περαιτέρω ενίσχυση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν τη νύχτα στα δυτικά και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου από το βράδυ.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι γρήγορα σε νότιους 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από -02 (μείον 2) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν. Πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλία και στην ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 και τοπικά στην Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Πέμπτη 29-01-2026

Στο Ιόνιο, την Ηπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Από τις προμεσημβρινές ώρες οι βροχές θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν πρόσκαιρα την υπόλοιπη χώρα, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία στα δυτικά δυτικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 19, αλλά στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 30-01-2026

Στα δυτικά και τα βορειοανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην ανατολική νησιωτική χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς έως νωρίς το πρωί στα Δωδεκάνησα να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι στα νότια θα αυξηθούν και από το απόγευμα στην Κρήτη και τα νησιά του νοτίου Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές οι οποίες κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο 31-01-2026 και την Κυριακή 01-02-2026

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.