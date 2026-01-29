Με τα πρώτα ευρήματα για τη φονική έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στη βιομηχανία τροφίμων να αποκαλύπτουν σημαντικές ελλείψεις στη συντήρηση και πολύμηνη διαρροή προπανίου από υπογειοποιημένο σωλήνα που είχε υποστεί εκτεταμένη διάβρωση, σήμερα λένε το τελευταίο «αντίο» συγγενείς και φίλοι, τριών από τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους, θύματα εγκληματικής, όπως προκύπτει, αμέλειας και αδιαφορίας από εργοδότες και αρχές, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του προσωπικού για την έντονη και ύποπτη οσμή.

Οι πέντε γυναίκες εργάζονταν ακριβώς πάνω από το επίκεντρο της έκρηξης και έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, καθώς η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να ανοίξει κρατήρας.

Ο τραγικός απολογισμός άφησε πίσω του 11 παιδιά ορφανά, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειες και την τοπική κοινωνία.

«Ήταν μια καλή μάνα, έχει δύο παιδάκια μικρά. Όλοι είναι συγκλονισμένοι στο χωριό, από έναν τόσο άδικο χαμό δικού μας ανθρώπου. Πιστεύω θέλουν όλοι στήριξη, γιατί μετά από αυτά έχουν μείνει 11 παιδιά ορφανά», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Φιλύρας Τρικάλων, Ηλίας Κουκουτσέλος, αναφερόμενος στη Βάσω Σκαμπαρδώνη, μία από τις άτυχες εργάτριες.

Η δικαστική εξέλιξη

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο υπεύθυνος ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια.

Σήμερα οι πρώτες τρεις κηδείες

Στην τελευταία τους κατοικία οδηγούνται σήμερα οι τρεις από τις πέντε εργαζόμενες που χάθηκαν στο μοιραίο εργοστάσιο.

Η εξόδιος ακολουθία για την 65χρονη Αναστασία Νάσιου θα ψαλεί στον τόπο καταγωγής της, στις 11:00 στο Γριζάνο Τρικάλων.

Συγγενείς και φίλοι της 56χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα θα την αποχαιρετήσουν στις 14:00 το μεσημέρι, στην Καρδίτσα.

Η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα θα γίνει στις 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων, τόπο καταγωγής της.

Την Παρασκευή θα γίνουν οι άλλες δύο κηδείες. Στις 11:30 θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 αυτή της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Το αμείλικτο ερώτημα»

Το αμείλικτο ερώτημα που αναδύεται από τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» υπερβαίνει την ίδια την τραγωδία των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στον χώρο εργασίας τους.

Η πολύμηνη διαρροή προπανίου, οι εκτεταμένες ελλείψεις συντήρησης και η αδιαφορία για τις προειδοποιήσεις του προσωπικού αποκαλύπτουν ένα σύστημα ελέγχων που λειτουργεί αποσπασματικά και χωρίς συνολική εποπτεία.

Κανένας φορέας δεν είχε πλήρη εικόνα του κινδύνου: η Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει τις συνθήκες εργασίας, η Πυροσβεστική την πυρασφάλεια, οι πολεοδομίες τις εγκαταστάσεις – και η ευθύνη για τη συνολική ασφάλεια βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη.

Το γεγονός αυτό καθιστά σαφές ότι το σύστημα δεν προλαμβάνει τις καταστροφές αλλά τις καταγράφει εκ των υστέρων, αφήνοντας εκτεθειμένους χιλιάδες εργαζόμενους και θέτοντας σε αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα των θεσμών προστασίας της ζωής στην εργασία.