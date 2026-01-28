Φως στα αίτια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα ρίχνει η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η οποία αποκαλύπτει μια πολύμηνη υπόγεια διαρροή προπανίου και έναν σπινθήρα από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ως τον μηχανισμό που οδήγησε στην τραγωδία με πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια των ερευνών πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αυτοψίες στον χώρο του δυστυχήματος, με πλήρη χαρτογράφηση της σκηνής, συλλογή και εργαστηριακή εξέταση ευρημάτων, καθώς και λήψη καταθέσεων από εργαζομένους και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Παράλληλα, έγινε τεχνική αξιολόγηση κρίσιμων εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, με στόχο την πλήρη αποτύπωση της εξέλιξης του περιστατικού και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η έκρηξη.

Δυο δεξαμενές με προπάνιο

Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Από τα ευρήματα προέκυψε ότι στη σωλήνωση της δεξαμενής των 5.000 λίτρων υπήρχε πάγος, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη ή συνεχιζόμενη λειτουργία της.

Οι δύο δεξαμενές ήταν διασυνδεδεμένες μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και κατέληγαν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους της μονάδας παραγωγής.

Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, οι ερευνητές εντόπισαν διαρροή προπανίου στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών. Εκεί αποκαλύφθηκε εκτεταμένη υπόγεια διαρροή, η οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση της Πυροσβεστικής, ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου.

Η σημαντική αυτή ποσότητα αερίου, μέσω της υπόγειας διαφυγής, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και εγκλωβίστηκε σε υπόγειο χώρο της εγκατάστασης. Εκεί, σε συνδυασμό με την παρουσία σπινθηρισμού από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, προκλήθηκε η ανάφλεξη που οδήγησε στη φονική έκρηξη

Οι συλλήψεις

Σε συνέχεια των ευρημάτων, την 27η Ιανουαρίου 2026 συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, για πράξεις και παραλείψεις που σχετίζονται με τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της πρόκλησης βαριών σωματικών βλαβών κατά συρροή, καθώς και των αδικημάτων εμπρησμού και έκρηξης, στον χώρο της επιχείρησης στη Δημοτική Ενότητα Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελέως Τρικάλων.

Η Πυροσβεστική διευκρινίζει ότι όλες οι προβλεπόμενες διερευνητικές διαδικασίες συνεχίζονται, τόσο για την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης όσο και για τη σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προανακριτική διαδικασία.