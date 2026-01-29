Σοβαρά προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες καταγράφονται από το μεσημέρι της Πέμπτης, μετά την έντονη νεροποντή που έπληξε την Αττική. Πολλοί χρήστες κινητής τηλεφωνίας αναφέρουν εκτεταμένες δυσλειτουργίες στο δίκτυο, με διακοπές στις κλήσεις, αδυναμία αποστολής μηνυμάτων, αλλά και πλήρη απώλεια σήματος σε ορισμένες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, τα προβλήματα εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία και επηρεάζουν περισσότερους από έναν παρόχους, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο οι βλάβες να συνδέονται άμεσα με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και πιθανές ζημιές σε υποδομές του δικτύου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες εταιρείες σχετικά με τα αίτια της βλάβης ή το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασής της, ενώ οι χρήστες εκφράζουν έντονη ανησυχία, ιδιαίτερα λόγω της δυσκολίας επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης.