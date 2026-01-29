Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Kristin, η οποία πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το μεσημέρι της Πέμπτης η Kristin χτύπησε και την Αθήνα με κατά τόπους καταρρακτώδεις βροχές να προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφορία και δυσχέρειες στην καθημερινότητα των πολιτών.

Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία

Οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

Νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, χωρίς να καταγράφονται αλλαγές σε σχέση με το αρχικό δελτίο που είχε εκδοθεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου.

Η ΕΜΥ διατηρεί σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση, επισημαίνοντας τον κίνδυνο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Το έκτακτο της ΕΜΥ – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, έντονα φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά, έως τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στη δυτική Πελοπόννησο, μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. Στη Θράκη, μέχρι το βράδυ.

δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

ε. Στην Αττική, πρόσκαιρα κατά τις μεσημβρινές ώρες.