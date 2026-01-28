Βαρύ πένθος επικρατεί στον ΠΑΟΚ και σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα, μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του Δικεφάλου. Οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών είναι καθοριστικές, καθώς ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των σορών, δρομολογούνται οι διαδικασίες επαναπατρισμού. Στο φως έρχονται νέα στοιχεία για τα αίτια της τραγωδίας, την ώρα που οι τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται, ενώ σοκαρισμένος δηλώνει και ο πολωνός οδηγός της νταλίκας που προσέκρουσε με το βαν.

Ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ

Οι ρουμανικές αρχές προχώρησαν στην επίσημη ταυτοποίηση των σορών και των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα. Πρόκειται για νέους ανθρώπους, με τον μεγαλύτερο σε ηλικία να είναι μόλις 30 ετών, γεγονός που εντείνει τη συγκίνηση και την οργή για τον άδικο χαμό τους.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μετά από πολύωρες ιατροδικαστικές εξετάσεις και επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταυτοποίηση χωρίς την παραμικρή αμφιβολία. Οι οικογένειες ενημερώθηκαν επισήμως, σε ένα από τα πιο δύσκολα και επώδυνα στάδια της υπόθεσης.

Σε εξέλιξη οι διαδικασίες επαναπατρισμού των σορών

Μετά την ταυτοποίηση, ξεκίνησε η διαδικασία για τον επαναπατρισμό των σορών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 βρίσκεται σε ετοιμότητα στην Ελευσίνα, ώστε μόλις ολοκληρωθούν τα απαραίτητα γραφειοκρατικά και ιατρικά πρωτόκολλα, οι νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η ελληνική Πολιτεία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές, ενώ στο πλευρό των οικογενειών βρίσκονται εκπρόσωποι του ελληνικού προξενείου, προσπαθώντας να διευκολύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαδικασίες σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

«Έπεσε κατευθείαν πάνω μου»

Ο Πολωνός οδηγός της νταλίκας, που μετέφερε φορτίο στον δρόμο DN6 στη Ρουμανία, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια τρομακτική στιγμή όταν το μίνι βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ «έπεσε κατευθείαν πάνω του», όπως περιέγραψε ο ίδιος σε ρουμανικά μέσα.

«Στα 34 χρόνια που οδηγώ νταλίκα και με πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα εμπειρίας, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Οδήγα κανονικά και ξαφνικά το μίνι βαν ήρθε κατευθείαν πάνω μου», εξηγεί από την πλευρά του. Αυτή η σύγκρουση τον άφησε «σε κατάσταση σοκ» και χωρίς προηγούμενο στη σταδιοδρομία του.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6, έναν δρόμο που οι ντόπιοι έχουν χαρακτηρίσει ακόμα και «δρόμο του θανάτου» λόγω των πολλών σοβαρών ατυχημάτων που έχουν συμβεί εκεί στο παρελθόν.

Τα ρουμανικά μέσα αναφέρουν επίσης ότι το δυστύχημα αυτό θεωρείται ένα από τα πιο σοβαρά που έχουν συμβεί στην περιοχή της Τιμισοάρα εδώ και δεκαετίες, με τον Πολωνό οδηγό να αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση επαγγελματία που βίωσε κάτι «πρωτοφανές» για την εμπειρία του. Παράλληλα με τα λόγια του οδηγού, αυτόπτες μάρτυρες έρχονται να συμπληρώσουν το παζλ της τραγωδίας, αναφέροντας ότι το μίνι βαν έκανε ελιγμούς στην προσπάθειά του να προσπεράσει, χωρίς τελικά να ολοκληρώσει με ασφάλεια τον ελιγμό. Κάποιοι μάρτυρες λένε ότι η πορεία του οχήματος ήταν «αδύνατον να ολοκληρώσει την προσπέραση», γεγονός που πιθανώς να συνέβαλε στη μοιραία σύγκρουση.

Τι συνέβη στο μοιραίο ταξίδι

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ταξίδευαν οδικώς με προορισμό τη Γαλλία, για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Το ταξίδι, που ξεκίνησε με ενθουσιασμό και προσμονή, μετατράπηκε σε τραγωδία σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με νταλίκα, κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και αποδείχθηκε μοιραία για επτά από τους επιβάτες, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν.

«Μπλόκαρε το τιμόνι στην προσπέραση»

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι μαρτυρίες ενός από τους τραυματίες, οι οποίες μεταφέρθηκαν μέσω Έλληνα γιατρού που βρέθηκε στο σημείο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, κατά τη διάρκεια προσπέρασης, το όχημα φέρεται να παρουσίασε πρόβλημα στο τιμόνι.

Η μαρτυρία αναφέρει ότι το σύστημα υποβοήθησης λωρίδας (lane assist) ενδέχεται να «μπλόκαρε» το τιμόνι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται εξονυχιστικά από τις αρχές, καθώς υπό φυσιολογικές συνθήκες το σύστημα αυτό απενεργοποιείται όταν ο οδηγός χρησιμοποιεί φλας.

Ειδικότερα, ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στους τραυματίες, είπε στην ΕΡΤ ότι ένας από τους επιζώντες, που νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση, περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια προσπέρασης μπλόκαρε το τιμόνι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του βαν.

«Οι σοροί έχουν φύγει από το πρωί. Οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους. Ήρθαν και οπαδοί του ΠΑΟΚ για να δουν τους φίλους τους. Είμαι συγκλονισμένος γιατί συναντήθηκα και με τους γονείς που ήρθαν για την ταυτοποίηση. Η νεκροψία θα γίνει στην Τιμισοάρα. Συνομίλησα με τους δύο εκ των τριών τραυματιών. Ο ασθενής που είναι καλύτερα από όλους, είναι πιο ελαφριά, έχει κατάγματα στα άκρα μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του lane assistance, έγινε η προσπέραση, μπλόκαρε το lane assistance και του έφυγε το τιμόνι. Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, δεν μπόρεσε να επαναφέρει το αυτοκίνητο. Τα παιδιά είναι σε κατάσταση σοκ».

Υπό διερεύνηση ο ρόλος της τεχνολογίας και των συνθηκών του δρόμου

Οι έρευνες εστιάζουν πλέον σε πολλαπλά επίπεδα:

στη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος

στις συνθήκες του οδικού δικτύου

στην ταχύτητα και τη θέση των οχημάτων τη στιγμή της σύγκρουσης

Οι πραγματογνώμονες προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξε τεχνική βλάβη, ανθρώπινο λάθος ή συνδυασμός παραγόντων. Το ζήτημα της τεχνολογίας στα σύγχρονα αυτοκίνητα και του κατά πόσο μπορεί να συμβάλει –θετικά ή αρνητικά– σε κρίσιμες στιγμές βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Η κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ

Οι τρεις τραυματίες, ηλικίας 20 και 28 ετών οι δύο εξ αυτών, νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη. Οι δύο αναμένεται να επιστρέψουν σύντομα στην Ελλάδα μαζί με τις σορούς, ενώ ο τρίτος παραμένει για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ρουμάνο υπουργό Υγείας Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, τρεις ασθενείς, ηλικίας 20 (οι δύο) και 28 ετών διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο «Pius Brînzeu» της Τιμισοάρα. «Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό διαρκή παρακολούθηση και εξειδικευμένη θεραπεία. Η ιατρική τους κατάσταση παραμένει δυναμική και παρακολουθείται στενά από ιατρικές ομάδες», αναφέρει ο κ. Ρογκομπέτε και εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο ιατρικό προσωπικό για την άμεση και επαγγελματική ανταπόκρισή τους σε μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη.

Μετά την αξιολόγηση της κατάστασής τους στη Μονάδα Υποδοχής Επειγόντων Περιστατικών, έγινε εισαγωγή των ασθενών ως εξής:

Ένας ασθενής στο Πολυτραυματολογικό (Casa Austria), με πολλαπλά πολυτραύματα και αμφόπλευρες πνευμονικές θλάσεις

Ένας ασθενής στην Ορθοπεδική, με κάταγμα ιερού οστού

Ένας ασθενής στο Νευροχειρουργικό, με ελάχιστη υπαραχνοειδή αιμορραγία και πολυθλάσεις.

Η ανακοίνωση της ελληνικής Πρεσβείας στη Ρουμανία

Η Πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λίλη Ευαγγελία Γραμματίκα, περιέγραψε το πώς η ελληνική διπλωματική αποστολή κλήθηκε να διαχειριστεί μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση μετά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, κάνοντας λόγο για «μια τραγωδία που αφορά νέους ανθρώπους και έχει συγκλονίσει όλους μας».

Όπως ανέφερε, η Πρεσβεία ενημερώθηκε για το συμβάν χθες το μεσημέρι και από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε για τη διαχείριση της κρίσης. «Δυστυχώς, επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους επί τόπου, ενώ υπάρχουν και τρεις τραυματίες», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρότερη κατάσταση αλλά είναι σταθεροί, με την πρόγνωση να κρίνεται αισιόδοξη, ενώ ο τρίτος βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η κ. Γραμματίκα σημείωσε ότι από νωρίς χθες το απόγευμα κλιμάκιο της Πρεσβείας βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ η ίδια μετέβη στην περιοχή αργά το βράδυ. Παράλληλα, υπογράμμισε με έμφαση τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τονίζοντας ότι «η συνδρομή των ρουμανικών αρχών είναι εξαιρετική από την πρώτη στιγμή, τόσο σε υπουργικό και ανώτατο επίπεδο όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο επί τόπου».

Αναφερόμενη στα αίτια του δυστυχήματος, ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, σημειώνοντας ωστόσο πως «δεν είναι ρόλος της ελληνικής Πρεσβείας να διερευνήσει τι ακριβώς συνέβη». Όπως είπε, βασική αποστολή της ελληνικής πλευράς είναι να σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων και να διασφαλίσει την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Η Πρέσβης τόνισε ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί ο επαναπατρισμός των επτά σορών το συντομότερο δυνατό, ενώ παράλληλα καταβάλλονται προσπάθειες για τη φροντίδα και τον επαναπατρισμό των τραυματιών όταν αυτό καταστεί εφικτό και με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. «Ακόμη και ο βαρύτερα τραυματισμένος, τον οποίο επισκέφθηκα προσωπικά, παρουσιάζει μια εικόνα αισιοδοξίας, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ορισμένες οικογένειες θυμάτων έχουν ήδη φτάσει στη Ρουμανία, ενώ η ελληνική πολιτεία βρίσκεται σε πλήρη στήριξη της αποστολής. Όπως ανέφερε, υπάρχει συνεχής και ανοιχτή επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών και όλες τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, ενώ η Πρεσβεία παραμένει σε πλήρη κινητοποίηση τόσο στο Βουκουρέστι όσο και στην Αθήνα.

Η κ. Γραμματίκα δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη διεθνή ανταπόκριση, τονίζοντας ότι «μας έχουν συγκινήσει ιδιαίτερα τα συλλυπητήρια και η στήριξη που εκφράστηκαν σε ανώτατο επίπεδο από τη ρουμανική κυβέρνηση», επισημαίνοντας ότι υπήρξε άμεση επικοινωνία τόσο από τον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας όσο και από υπουργούς προς τους Έλληνες ομολόγους τους, με αντίστοιχη ανταπόκριση και από την Ελλάδα.

Κλείνοντας, μίλησε σε πιο προσωπικό τόνο, λέγοντας ότι «ως μητέρα και ως Ελληνίδα έχω συγκλονιστεί βαθιά από αυτό το τραγικό δυστύχημα», εκφράζοντας τα ειλικρινή της συλλυπητήρια εκ μέρους της ίδιας και ολόκληρης της Πρεσβείας. Όπως σημείωσε, στόχος είναι οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, ακόμη και εντός της επόμενης ημέρας, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι τα αίτια της τραγωδίας θα διερευνηθούν πλήρως και ότι «ένα τέτοιο τραγικό γεγονός δεν θα επαναληφθεί».

Πένθος και συγκίνηση στην οικογένεια του ΠΑΟΚ

Η είδηση του δυστυχήματος έχει συγκλονίσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Οπαδοί σε Ελλάδα και εξωτερικό εκφράζουν τη θλίψη τους, ενώ σε πολλές πόλεις έχουν πραγματοποιηθεί αυθόρμητες συγκεντρώσεις μνήμης. Στο σημείο της τραγωδίας στη Ρουμανία, φίλοι του Δικεφάλου άναψαν κεριά και πυρσούς, αφήνοντας κασκόλ και μηνύματα, σε μια σιωπηλή αλλά βαθιά φορτισμένη στιγμή μνήμης για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ακολουθώντας την ομάδα που αγαπούσαν.

Επιπλέον, με απόφαση της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά κηρύσσεται τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων και συμπαράστασης προς τις οικογένειές τους. Στο πλαίσιο αυτό, αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ οι σημαίες σε όλα τα κτίρια της Περιφέρειας θα κυματίζουν μεσίστιες.

Ένα δυστύχημα που ανοίγει σοβαρά ερωτήματα

Η τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ δεν αποτελεί μόνο ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα. Ανοίγει έναν ευρύτερο προβληματισμό για:

την ασφάλεια των οδικών μετακινήσεων φιλάθλων

την κόπωση σε πολύωρα ταξίδια

τον ρόλο των σύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης

Οι απαντήσεις που θα δώσουν οι έρευνες είναι κρίσιμες, όχι μόνο για τη δικαίωση της μνήμης των θυμάτων, αλλά και για την αποφυγή αντίστοιχων τραγωδιών στο μέλλον.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του επαναπατρισμού των σορών και των τραυματιών, καθώς και ο ενταφιασμός των νεκρών. Κρίσιμες θα είναι και οι επόμενες ώρες, αφού θα υπάρξουν οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις και τα πορίσματα για τα αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα. Μέχρι τότε, ο ΠΑΟΚ και οι φίλοι του μετρούν απώλειες, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη ανθρώπων που έφυγαν πρόωρα, ενωμένοι από την αγάπη τους για την ομάδα.