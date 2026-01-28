«Χιλιόμετρα κάναμε πάλι» λέει ένα από τα αγαπημένα συνθήματα των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Ένα τραγούδι που αποφάσισαν να το κάνουν πράξη οι αδικοχαμένοι οπαδοί του Δικεφάλου του Βορρά που βρήκαν φρικτό θάνατο χτες το μεσημέρι στην περιοχή της Τιμισοάρα, στη Ρουμανία.

Δέκα νεαροί που ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και την Ημαθία, αποφάσισαν να κάνουν ένα οδικό ταξίδι με βαν διασχίζοντας μια απόσταση που ξεπερνά τα 3.000 χιλιόμετρα για να φτάσουν στη Λιόν της Γαλλίας προκειμένου να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα, η οποία αγωνίζεται αύριο για τη διοργάνωση του Γιουρόπα Λιγκ.

Οι έξι επιβάτες του βαν βρήκαν ακαριαίο θάνατο μετά από μετωπική σύγκρουση με νταλίκα, ένας άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο και τρεις νοσηλεύονται τραυματισμένοι σε νοσοκομείο της περιοχής.

Όπως έγινε γνωστό λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του δυστυχήματος με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ ένας 55χρονος που διέμενε στη Λάρισα, γνωστός στο οπαδικό κίνημα του Δικεφάλου, άφησε την τελευταία του πνοή προδομένος από την καρδιά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα, δεν άντεξε στο άκουσμα της τραγικής είδησης από τη Ρουμανία και άφησε την τελευταία του πνοή έξω από κατάστημα εστίασης που διατηρούσε στη θεσσαλική πόλη.

«Μια ακόμα μαύρη μέρα»

«Μια ακόμα μαύρη μέρα. Μια ακόμα ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Καλό ταξίδι στα παιδιά μας, που η αγάπη τους για τα τέσσερα γράμματα τους πήρε μακριά.

Αυτή η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφτασε εκεί, τους άφησε εκεί και συνέχισε παραπέρα, μα η ψυχή τους θα αναπαύεται πάντα κάτω από τις φτερούγες του Δικέφαλου Αετού» ανέφερε στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενώ ο ιδιοκτήτης της Ιβάν Σαββίδης σε δήλωση του έκανε λόγο για «μία ανείπωτη τραγωδία», που «χτύπησε σήμερα την πόρτα μας» και δήλωσε «συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας».

27 χρόνια πίσω

H μνήμη όλων στην οικογένεια του ΠΑΟΚ γύρισε 27 χρόνια πίσω, στο 1999, όταν άλλοι έξι οπαδοί του Δικεφάλου άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο επιστρέφοντας με λεωφορείο από την Αθήνα, μετά από ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999.Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Θρήνος στο γήπεδο της Τούμπας

Από νωρίς χτες το απόγευμα εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ βρέθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας για να τιμήσουν τη μνήμη των εφτά νεαρών που έκαναν το τελευταίο τους ταξίδι για την αγαπημένη τους ομάδα. Σημαίες, κασκόλ, κεράκια και λουλούδια τοποθετήθηκαν έξω από τη θύρα 1 του γηπέδου ενώ στο σημείο βρέθηκε και αντιπροσωπεία της ποδοσφαιρικής ομάδας με επικεφαλής τον Ρασβάν Λουτσέσκου εμφανώς συντετριμμένο.

Λίγη ώρα αργότερα οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ μπήκαν στη θύρα 4 άπλωσαν ένα πανό που έγραφε «καλό παράδεισο αδέρφια». Με απόφαση τους ακυρώθηκαν όλες οι οργανωμένες εκδρομές προς τη Γαλλία και η κερκίδα του Groupama Stadium που θα φιλοξενούσε τους Έλληνες οπαδούς θα παραμείνει κλειστή. «Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στη Λυών ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε, θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στη Ρουμανία» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ανοιχτή σήμερα η θύρα 4

Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ επίσης έχουν ενημερώσει ότι η θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή σήμερα από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας.

Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με μαρτυρίες από την περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας δύο από τα νεαρά θύματα του δυστυχήματος «δεν είχανε λείψει από αγώνες του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό» και «ήταν χαρούμενοι που θα ταξιδεύανε στη Γαλλία».

Εκτός κινδύνου οι τρεις τραυματίες

Όπως δήλωσε στο Mega News o διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα Ντορέλ Σαντέσκ οι τρεις τραυματίες που επέζησαν από τη σφοδρή σύγκρουση του βαν με την νταλίκα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, ένας από τους τραυματίες υπέστη κατάγματα και αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στους πνεύμονες αλλά η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθεροποιημένα και δε χρειάζεται διασωλήνωση η μηχανική υποστήριξη.

«Δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ελπίζουμε ότι θα έχει καλή εξέλιξη» είπε ο κ. Σαντέσκ. Για τους άλλους δύο τραυματίες ανέφερε ότι «είναι σε καλύτερη κατάσταση» και ότι τα «χτυπήματα τους είναι πολύ επιφανειακά». Όπως είπε ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα σήμερα θα εκτιμηθεί η κατάσταση των τραυματιών και θα ληφθεί η απόφαση για το αν θα συνεχίσουν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ρουμανίας ή αν θα μεταφερθούν σε ελληνικό νοσοκομείο. Επίσης ο κ. Σαντέσκ σημείωσε ότι ένα μεγάλος αριθμός οπαδών προσφέρθηκε να προχωρήσει σε δωρεά αίματος για τους τραυματίες γεγονός το οποίο χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα συγκινητικό.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Οι αστυνομικές αρχές της Ρουμανίας διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σφοδρής σύγκρουσης του βαν με την νταλίκα σε έναν δρόμο, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως από τους πιο επικίνδυνους δρόμους στην Ευρώπη καθώς στο παρελθόν έχουν σημειωθεί αρκετά θανατηφόρα δυστυχήματα.

Πρόκειται για την εθνική αρτηρία Ε70, δρόμος ο οποίος είναι γνωστός στη Ρουμανία ως DN6 και συνδέει το Βουκουρέστι με τη δυτική Ρουμανία. Όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της Ρουμανίας σχηματίζεται ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη διακρίβωση όλων των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.