Φως στο τι προκάλεσε την τραγωδία με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ ρίχνει η μαρτυρία ενός εκ των διασωθέντων.

Ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στους τραυματίες, είπε στην ΕΡΤ ότι ένας από τους επιζώντες, που νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση, περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια προσπέρασης μπλόκαρε το τιμόνι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του βαν.

«Οι σοροί έχουν φύγει από το πρωί. Οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους. Ήρθαν και οπαδοί του ΠΑΟΚ για να δουν τους φίλους τους. Είμαι συγκλονισμένος γιατί συναντήθηκα και με τους γονείς που ήρθαν για την ταυτοποίηση. Η νεκροψία θα γίνει στην Τιμισοάρα. Συνομίλησα με τους δύο εκ των τριών τραυματιών. Ο ασθενής που είναι καλύτερα από όλους, είναι πιο ελαφριά, έχει κατάγματα στα άκρα μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του lane assistance, έγινε η προσπέραση, μπλόκαρε το lane assistance και του έφυγε το τιμόνι. Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, δεν μπόρεσε να επαναφέρει το αυτοκίνητο. Τα παιδιά είναι σε κατάσταση σοκ».

Τριήμερο πένθος

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά κηρύσσεται τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων και συμπαράστασης προς τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ οι σημαίες σε όλα τα κτίρια της Περιφέρειας θα κυματίζουν μεσίστιες.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με τον Ρουμάνο υπουργό Υγείας Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, τρεις ασθενείς, ηλικίας 20 (οι δύο) και 28 ετών διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο «Pius Brînzeu» της Τιμισοάρα.

«Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό διαρκή παρακολούθηση και εξειδικευμένη θεραπεία. Η ιατρική τους κατάσταση παραμένει δυναμική και παρακολουθείται στενά από ιατρικές ομάδες», αναφέρει ο κ. Ρογκομπέτε και εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο ιατρικό προσωπικό για την άμεση και επαγγελματική ανταπόκρισή τους σε μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη.

Μετά την αξιολόγηση της κατάστασής τους στη Μονάδα Υποδοχής Επειγόντων Περιστατικών, έγινε εισαγωγή των ασθενών ως εξής:

Ένας ασθενής στο Πολυτραυματολογικό (Casa Austria), με πολλαπλά πολυτραύματα και αμφόπλευρες πνευμονικές θλάσεις

Ένας ασθενής στην Ορθοπεδική, με κάταγμα ιερού οστού

Ένας ασθενής στο Νευροχειρουργικό, με ελάχιστη υπαραχνοειδή αιμορραγία και πολυθλάσεις.

Ανάλυση καρέ-καρέ του βίντεο από το μοιραίο τροχαίο

Στην ΕΡΤ μίλησε ο Φίλιππος Μπρέζας, δικαστικός μηχανολόγος και πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην απουσία κεντρικού διαχωριστικού στηθαίου, στοιχείο που εάν υπήρχε, ενδεχομένως να είχαν αποφευχθεί οι ανθρώπινες απώλειες.

Σύμφωνα με την τεχνική εκτίμηση, το επίμαχο όχημα ήταν ένα μαύρο βαν τύπου Peugeot Project, επιβατικό 8+1 θέσεων. Το βίντεο της σύγκρουσης εκτιμάται ότι έχει τραβηχτεί από νταλίκα, καθώς η κάμερα φαίνεται υπερυψωμένη σε σχέση με το οδόστρωμα.

Η ανάλυση επικεντρώθηκε στο αν ο οδηγός του βαν φρέναρε και με ποιον τρόπο, με έμφαση στα πρώτα καρέ του βίντεο.

Όπως αναφέρθηκε, στο πρώτο καρέ όπου εμφανίζονται τα πίσω φανάρια του βαν, αυτά φαίνονται αρχικά σβηστά, ενώ κλάσμα δευτερολέπτου αργότερα ενεργοποιούνται τα φώτα τροχοπέδησης. Η εκτίμηση αυτή, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, ενισχύεται και από φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό στο διαδίκτυο, όπου διακρίνεται συνεχές ίχνος τροχοπέδησης, το οποίο αποδίδεται στο συγκεκριμένο όχημα.

Όπως τονίστηκε, πρόκειται για παρατεταμένη τροχοπέδηση, η οποία φαίνεται να οδήγησε σε μπλοκάρισμα τροχών μέχρι τη στιγμή της σύγκρουσης με τη νταλίκα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πορεία του βαν προς τα αριστερά, αλλά και στην ενεργοποίηση αριστερού φλας, στοιχείο που χαρακτηρίστηκε αντιφατικό σε σχέση με την έντονη τροχοπέδη. Όπως ειπώθηκε, είναι δύσκολο να συνυπάρχει ταυτόχρονα ισχυρό φρενάρισμα πανικού και πρόθεση νέου ελιγμού. Ωστόσο, τονίστηκε ότι δεν αποκλείεται, υπό συνθήκες πανικού, ο οδηγός να ενεργοποίησε το φλας ακούσια, χωρίς πρόθεση κατεύθυνσης προς τον κίνδυνο.